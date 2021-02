Raadslid beschuldigt actiegroep Red de Hout van miljoenenverlies: "Die man is aan het dementeren"

ALKMAAR - 'Opruiend, polariserend en fake news van de bovenste plank'. Zo noemt actiegroep Red de Hout de aantijgingen van de lokale politieke partij BAS in de Stadskrant van Alkmaar. Volgens fractievoorzitter Ben Bijl is de actiegroep verantwoordelijk voor de opgelopen vertraging en extra kosten bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis. De actiegroep heeft bij de gemeente een officiële klacht ingediend en overweegt aangifte te doen van smaad en laster.

En dat is volgens Johan Bos van actiegroep Red de Hout een absurde en lachwekkende bewering. Hij wil dat het college en de overige raadsleden van de gemeente afstand nemen van deze uitspraken en het raadslid op het matje roepen. "Dit soort ongefundeerde claims in verkiezingstijd is niet alleen walgelijk, maar ook buitengewoon bedenkelijk. Ik denk dat meneer Bijl aan het dementeren is", zo laat Bos aan NH Nieuws weten.

Ondertussen wordt het ziekenhuis wel duurder. En dat is volgens Bijl te wijten aan alle juridische procedures van actiegroep Red de Hout. "Gevolg is dat door de gestegen bouwkosten het bouwbudget voor de nieuwbouw niet meer toereikend is. De extra kosten kunnen oplopen tot 20 miljoen euro. Geld dat ook aan de zorg besteed had kunnen worden", zo staat te lezen in de Stadskrant.

Red de Hout heeft de afgelopen jaren fel actiegevoerd tegen de bomenkap in stadspark de Hout. Tevergeefs bleek uiteindelijk, want begin vorig jaar besloot de rechter dat de bomen, die de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) wil kappen om ruimte te maken voor de nieuwbouwplannen , toch omgezaagd mochten worden.

Bos is furieus dat de beweringen van het raadslid in een huis-aan-huis verspreide Stadskrant staan waardoor veel mensen de 'onzin' van Bijl krijgen te lezen. "Mensen gaan zometeen roepen dat ik de gemeentekas miljoenen euro's heb gekost. Dat is absurd. Ik kom alleen op voor het algemeen belang. Dit is gewoon ons democratisch recht maar daar is meneer Bijl kennelijk niet van op de hoogte. Als hij een dictatuur wil, moet hij maar naar Rusland verhuizen."

Spiegel

Maar de fractievoorzitter neemt niks terug van z'n uitspraken. "Natuurlijk heeft de actiegroep het recht om bezwaar te maken. Maar al dat oponthoud heeft heel veel geld gekost. Dat kan oplopen in de miljoenen en dat vind ik betreurenswaardig", aldus Bijl tegen NH Nieuws. "Ik hoop dat ze af en toe in de spiegel kijken en denken; was dat het nou allemaal wel waard?"

Op de vraag waar de twintig miljoen euro vandaan komt die wordt genoemd in het gewraakte stukje erkent Bijl dat er sprake is van een 'drukfoutje'. Ook staat nergens te lezen dat de actievoerders het democratisch recht hebben om bezwaar in te dienen. Daar was volgens Bijl geen plek meer voor. "We mogen elke maand in de Stadskrant een stukje schrijven over wat er speelt in de samenleving en daar hebben we honderd woorden voor, dan ben je beperkt in je uitleg."

Proeve van bekwaamheid

"Red de Hout heeft het recht om ergens iets van te vinden maar ik heb dat ook. Ik vind het geen fake news en ook niet ophitsend", vervolgt hij zijn relaas. "Mijn vermoeden is dat meneer Bos niet tegen kritiek kan. Het is een hoge boom geworden en die vangen veel wind."

Maar volgens Bos kunnen de uitspraken van Bijl niet door de beugel. "Raadsleden mogen burgers niet de maat nemen. Burgers hebben die raadsleden namelijk gekozen. Dat zou Bijl ook moeten weten. Eigenlijk zouden raadsleden een Proeve van bekwaamheid moeten afleggen om te kijken of ze eigenlijk wel over de juiste kwaliteiten beschikken om raadslid te worden. Bijl hoort wat mij betreft niet thuis in de gemeenteraad."