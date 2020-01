Actiegroep Red de Hout neemt afscheid van bomen die gekapt gaan worden in Alkmaar

ALKMAAR - Actiegroep Red de Hout neemt morgenavond in park de Hout afscheid van de bomen die gekapt gaan worden. Om 20.00 uur verzamelen ze bij het Daslookpad aan de Julianalaan.

Donderdag besloot de rechter, ondanks de pogingen van actiegroep Red de Hout om het park intact te laten, dat Noordwest Ziekenhuisgroep de bomen in het park mocht kappen om plaats te maken voor een nieuw ziekenhuis.

De actiegroep had een kort geding aangespannen, omdat ze van mening waren dat de bomenkap ernstige gevolgen zou hebben voor verschillende vleermuissoorten die in het gebied leven. De rechter vond dat de ziekenhuisgroep genoeg maatregelen had genomen om te voorkomen dat het leefgebied van de dieren verstoord zou raken.

Afscheid

"De bomen die gaan sneuvelen hebben ons vele jaren van frisse lucht voorzien en zijn het huis geweest van vogels, insecten en vleermuizen. Een respectvol afscheid is het minste wat we ze nog kunnen geven voordat Noordwest Ziekenhuis op maandagochtend 27 januari bruut de zaagmachines erop afstuurt", aldus de actiegroep in een persbericht.

"Komt allen. Het wordt een rustige, stille tocht en we willen het live via Facebook de wereld insturen."