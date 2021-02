Afscheid van burgemeester Nijpels met erehaag

OPMEER - Met een erehaag werd begin van de middag afscheid genomen van burgemeester Gertjan Nijpels. Vandaag maakte hij alsnog de route die hij ruim een week geleden zou afleggen, toen hij 's nachts van zijn eigen huis onderweg was naar een brand bij het Rundveemuseum in Aartswoud. Op de weg er naartoe, werd een hartstilstand hem op 69-jarige leeftijd fataal.

"Drie weken geleden nog zat ik met hem om tafel, we wilden hem een volwaardig afscheid geven bij de eerstvolgende Landbouwshow. Het is heel erg wrang dat we op deze manier afscheid moeten nemen", aldus Wim Staal, voorzitter van de Landbouwshow.

De rouwstoet maakte allereerst een korte stop bij de brandweerkazerne, waar Nijpels nauw bij betrokken was . Tientallen mensen stonden in een haag langs de kanten van de weg.

Door Hoogwoud vervolgde de route naar het Rundveemuseum in Aarstwoud. Ook daar bleek aan de opkomst, hoe geliefd de Opmeerse burgemeester was. "Heel bijzonder dat hij hier langs het museum kwam. Er waren veel emotionele mensen, iedereen is er erg mee begaan", vertelt Hanneke de Boer, vrijwilliger van het museum. "Ik denk dat eerst iedereen zichzelf weer moet resetten, en dan daarna verder kijken hoe we de brokstukken weer kunnen oppakken."

Na een pauze bij het museum, keerde de stoet om via Hoogwoud terug naar Opmeer. Waar onder begeleiding van motorleden van de Roques nog een laatste ronde door het dorp werd gereden. De rouwstoet vertrok vervolgens door naar Heerhugowaard, waar er in besloten familiekring afscheid werd genomen.