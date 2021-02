Inwoners Opmeer kunnen laatste groet brengen aan burgemeester Nijpels

Het is de route die Nijpels eigenlijk zelf zondagnacht wilde afleggen, namelijk naar het Rundveemuseum waar toen een brand woedde. De afscheidsrit begint maandag om 12.00 uur vanaf de brandweerkazerne in Opmeer.

"Iedereen die nog een laatste groet wil brengen, kan met voldoende afstand van elkaar langs deze route staan. Vervolgens brengen wij Gert Jan naar crematorium Waerdse Landen in Heerhugowaard", is te lezen in het overlijdensbericht van de familie in het Noordhollands Dagblad.

Steunbetuigingen stromen binnen

Bij de familieberichten in de krant staan tientallen condoleances, waaronder die van de andere West-Friese gemeenten in de regio. "Onze regio verliest een kundige bestuurder met humor en warmte", schrijft gemeente Drechterland. Gemeente Medemblik schrijft: "Wij leerden de heer Nijpels kennen als een enthousiast boegbeeld. Een resultaatgericht bestuurder met humor, die zeer betrokken was zijn gemeente en regio."

Ook is er een steunbetuiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. "Op 10 juni aanstaande zou hij 70 jaar oud zijn geworden, waarna hij met een welverdiend pensioen zou gaan. Wij hebben veel waardering en respect voor zijn inzet en verdiensten voor het openbaar bestuur", is te lezen in het bericht van minister Ollongren en haar collega's.