Thomas herinnert zich burgemeester Nijpels als man met warm hart: "Hij was er altijd"

OPMEER - "Het was een heel bijzondere burgemeester." Voor Thomas Sal uit Hoogwoud is het een groot gemis dat burgemeester Gert Jan Nijpels er niet meer is. Als vrijwilliger van de brandweer, maar ook als voorzitter van poppodium Pardoes, kwam hij Nijpels vaak tegen. "Hij was er altijd, dat is heel typerend voor Gert Jan."

Vandaag kunnen de inwoners van de gemeente een laatste groet aan Nijpels brengen, door tijdens zijn afscheidsrit van Opmeer naar het Rundveemuseum in Aartswoud langs de route een erehaag te vormen. Ook Thomas zal zijn laatste groet brengen. "We gaan hem absoluut missen. En ik weet zeker dat het ook een gemis is voor onze gemeenschap." Altijd en overal Thomas is al een aantal jaar vrijwilliger bij de brandweer in Opmeer. Het nieuws dat Nijpels 'in het harnas', op weg naar een brand, is gestorven, kwam hard aan bij hem. Maar niet alleen bij hem, ook bij zijn collega's van de brandweer. "Toen we het hoorden waren we best aangeslagen. Dat komt omdat vanuit de brandweer hij niet alleen onze burgemeester is, maar hij was ook lid van de brandweervereniging. Hij was er altijd op onze oefenavonden en ook op onze feestavonden."

Maar Nijpels liet zijn gezicht niet alleen vaak bij de brandweer zien, hij was ook geregeld te vinden bij andere vrijwilligersprojecten als het kinderdorp of de Gabberweek. Hij hielp vaak ook mee en liep dan daar rond als Gert Jan, vertelt Thomas. "Hij zei vaak: "Als ik mijn ketting om heb, dan ben ik de burgemeester, en als ik die niet om heb dan ben ik gewoon Gert Jan." Bijzonder moment Als we Thomas vragen naar zijn meest bijzonderste moment met de burgemeester dan was dat het moment dat Thomas werd beëdigd voor zijn werk in Amsterdam, want daar zat Gert Jan Nijpels opeens. "Ik had hem ooit verteld dat dit zou gebeuren. En toen zei Gert Jan: 'Ik zorg dat ik erbij ben'. Maar ik had hem nooit meer verteld wanneer het zou gaan gebeuren. En toen het moment daar was, zat hij daar. Gewoon voor een random inwoner van zijn gemeente gaat hij naar Amsterdam toe om het bij te wonen. Dat vind ik heel bijzonder."

Het was een 'one af a kind' voor Thomas en vele andere inwoners van Opmeer. "Hij was er altijd voor ons, en hij stond ook altijd achter ons. Het is maar afwachten of de volgende burgemeester ook zo zal zijn en achter ons staat. "