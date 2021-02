Knuffels, mondkapjes en sneeuw: zo beleefden juffen en meesters de eerste schooldag

Juf Britt (22) staat voor groep 2/3 op basisschool de Verrekijker in Den Helder. Ze vertelt dat ze ontzettend had uitgekeken naar de eerste dag waarop de kinderen na zeven weken thuiszitten weer naar school mochten. "Ik heb echt genoten vandaag, maar ik was ook echt wel beetje zenuwachtig. Je weet niet hoe ze gaan reageren op alle coronamaatregelen. Zo moeten ze hun handen wassen, jassen en tassen mee de klas in nemen, noem maar op. Gelukkig is het allemaal goed gegaan."

Juf Britt kijkt terug op een hele geslaagde eerste dag na weken van thuiswerken. "We hebben elkaar wel online gezien en wat kleine opdrachtjes gedaan, maar dat kan je hooguit 20 minuten achter elkaar doen. Dan zijn ze het wel zat." Haar focus ligt de komende week niet op hard werken om eventuele 'achterstanden' in te halen. "We gaan eerst even acclimatiseren. Lekker genieten van elkaar en van het feit dat we weer naar school mogen." En dat laatste hebben ze vandaag volop gedaan, onder andere met een memorabel sneeuwballengevecht op het schoolplein.

De verwachting was niet dat ze afstand kon houden tot de kleine kinderen uit haar groep. "Sommige kwamen echt op mij afgerend vanmorgen. Ik hou ze ook niet tegen want ik ben hartstikke blij om ze weer te zien. Ik geef ze een knuffel en beetje liefde en het gevoel dat ze welkom zijn. Op groepen met oudere kinderen is afstand houden wel te doen, maar met de kleintjes echt niet."

Evert Heintz (45) woont in Heemskerk en geeft op basisschool De Windroos in Mijdrecht les aan groep 5 en groep 7. "We hebben het de afgelopen tijd echt samen gedaan: leerkrachten, kinderen en ouders. Het online werken ging goed. We hebben wel gekeken naar wat het beste was voor het kind. De focus lag op de belangrijkste vakken. Het is ook tof om te zien hoe snel de kinderen met het online werken uit de voeten kunnen. Als een kind straks bijvoorbeeld door corona thuis zit, dan kunnen ze online gewoon met de hoofdvakken blijven meedoen."

Het lesgeven in de klas beviel Evert vandaag erg goed. "Superleuk om iedereen te zien en dat in een fantastische ambiance met overal sneeuw. Een sneeuwballengevecht, enthousiaste kinderen; de sfeer zit er goed in. Verder hebben we gezegd dat de leerkrachten zelf moeten weten hoe ze omgaan met de anderhalve meter afstand. Ik ben bijvoorbeeld zelf niet zo bang voor mijn gezondheid en ik vind het ook heel lastig om op zo'n afstand iets uit te kunnen leggen. Als andere docenten een andere grens hebben en dat aangeven, dan respecteren we dat."