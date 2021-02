De basisscholen gaan morgen toch echt weer open: "Eindelijk weer!"

PURMEREND - Sneeuwvrij was van korte duur, want morgen gaan de basisscholen weer open. Veel ouders, kinderen en leerkrachten staan te trappelen om weer gewoon naar school te kunnen, maar er zijn ook zorgen. Zo werd directeur Linda Hanraads, werkzaam voor kindcentrum Willem Eggert in Purmerend na de eerste lockdown bedreigd. Ondanks de bedreiging van toen heeft ze nu ontzettend veel zin om weer aan de slag te gaan.

"Er is morgen geen code rood of oranje voorspeld", zegt Rien Spies, van het Agora-schoolbestuur. Hij heeft dan ook vertrouwen dat de leerkrachten gewoon naar school kunnen komen. "Er zijn ook positieve signalen over het openbaar vervoer."

Voordat de eerste vlokken sneeuw naar beneden dwarrelden waren de schoolleiders en leerkrachten al druk bezig om alles goed voor te bereiden."Het is een ingewikkelde operatie, er zijn honderd verschillende scenario's te bedenken", vertelt schooldirecteur Hanraads aan NH Nieuws. Ze geeft aan het interview spannend te vinden. "Ik ben een tijd geleden bedreigd. Iets wat me niet in de koude kleren is gaan zitten." De bedreiging gebeurde tijdens de eerste lockdown omdat de scholen zich aan de maatregelen hielden. "En dat is iets wat niet alle ouders begrijpen", vertelt Hanraads.

Noor van Doesburg van scholenorganisatie Opspoor geeft aan dat ouders verschillend reageren, net als in de samenleving. Ze herkent niet dat er op andere scholen docenten of directeuren bedreigd worden. Maar het blijft een lastig te organiseren situatie. Van Doesburg: "Je kunt het op papier allemaal goed plannen en organiseren, maar als de scholen opengaan zie je pas echt hoe het gaat."

Veel vragen en onjuiste informatie

Ondanks de situatie heeft Hanraads van kindcentrum Willem Eggert veel zin in de heropening. "De betrokkenheid van leerkrachten naar leerlingen toe is dusdanig groot dat ze les willen geven", zegt ze. Maar er zijn nog wel wat vragen, zoals: 'Wat doe je als een broertje in een andere klas besmet is?', 'wat doe je als ouders hun kind niet willen laten testen' en 'wat als een ouder corona krijgt?'. Voorlopig lijkt quarantaine het enige antwoord.



Bij de Eigen Wijs in Wormer merkt schoolleider Jet Meelker bovendien dat er onjuiste informatie wordt verspreid: "Zoals dat leerlingen op school getest en ingeënt zouden worden. Dat is niet waar", benadrukt Meelker.

Kortere schooldagen

Ook de Eigen Wijs stond voor een flinke uitdaging, maar de leerkrachten zijn blij dat ze 'eindelijk weer' mogen. Hun lessen zijn normaliter aangepast aan het bioritme van een kind: wat bijvoorbeeld betekent dat het langetermijngeheugen beter werkt in de middag. Maar de lesindeling moet nu anders. "We hebben veel overleg gehad", vertelt Meelker. "We gaan tijdelijk over op het vijf gelijke dagen model. Dan worden de schooldagen iets korter. Dat is jammer vanwege het bioritme, maar het is niet anders."

Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor sommige leerkrachten zal het weer wennen zijn. Meelker: "Een juf is begonnen op 1 februari, die heeft de klas nog nooit in het echt gezien." Ondanks de onzekerheden van het coronavirus en de sneeuw, worden de leerlingen op alle scholen in Zaanstreek-Waterland met open armen ontvangen. Hanraads: "We hebben dit al eerder gedaan en we doen het nu gewoon weer."