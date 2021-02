Deel basisscholen morgen niet open vanwege winters weer: "Pure overmacht"

"We doen dit echt voor de veiligheid van de docenten en de leerlingen", vertelt Noor van Doesburg van Opspoor, een koepelorganisatie van basisscholen in Waterland.

"Als we morgen een keuze zouden maken, dan was het te laat geweest. We willen de bewegingen naar school voorkomen. We betreuren het natuurlijk enorm. We hebben een brief opgesteld en die naar de verschillende directeuren gestuurd. Die sturen het weer door naar de ouders."

Ook de basisscholen van Zaan Primair, Agora en hebben aangegeven dicht te blijven. "We krijgen te veel berichten van leerkrachten die niet kunnen komen door het weer", laat Rien Spies van het Agora-schoolbestuur weten.

Geen juf of meester

De koepelorganisaties willen voorkomen dat kinderen naar school komen en er geen juf of meester aanwezig is. Ze gaan daarom nog een dag extra door met afstandsonderwijs.

Een deel van de basisscholen in Amsterdam houdt morgen de deuren gesloten. Onder meer de scholen verbonden aan de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam blijven gesloten. Basisscholenkoepel Innoord houdt morgen alle zestien scholen dicht vanwege het winterweer, zo meldt de NOS.

In Hoofddorp blijft in ieder geval Montessorischool Floriande gesloten.