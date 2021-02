Hèhè, ze mogen weer naar school! "Écht een feestdag"

"Het is écht een feestdag", verzucht Anna Willmer uit de Watergraafsmeer. Anna is de thuiswerkende moeder van Kaja, Noa en Jesse en startte in december al een petitie met als inzet heropening van bassischolen op 4 januari.

De petitie werd ruim 23 duizend keer ondertekend en aangeboden aan Tweede Kamerleden maar bleef verder zonder resultaat. Pas vandaag gaat de deur van de Frankendaelschool, waar haar kinderen les volgen, weer open. "Ik heb er heel erg naar uitgekeken", zegt Willmer. "Voor mij betekent het eindelijk weer een beetje rust, vooral voor mezelf."

Winterweer zorgt voor uitstel

Alle ouders keken uit naar eindelijk weer een beetje rust in de tent. Groot was dan ook de teleurstelling toen zondagavond het bericht kwam dat de heropening in verband met het barre weer een dag was uitgesteld. "Ik schrok ervan hoeveel ik daarvan baalde", geeft Willmer toe. Des te groter is de blijdschap nu het er, een dag later wel van komt.

Het regime op school baart haar geen zorgen. Tijdens de eerste lockdown waren er al maatregelen en die zijn nog steeds van kracht, vertelt Anna. En de mondkapjesplicht voor de groepen zeven en acht raakt haar niet, omdat haar kinderen niet in die groepen zitten.

Naschoolse opvang nog dicht

Omdat ook de school tijd nodig had zich voor te bereiden is het startmoment van de dag een uurtje verplaatst, van half negen naar half tien. Om kwart over negen vertrekt de uitgelaten karavaan met schooltassen en broodtrommels en een slee richting school.

