Veel animo voor snellere heropening scholen: "Onderwijs en werk zo niet te combineren"

NOORD-HOLLAND - Het huilen staat Anna Willmer nader dan het lachen. Als werkende moeder van drie kinderen moet ze zich deze dagen in de raarste bochten wringen om haar baas tevreden te houden en ervoor te zorgen dat haar kinderen het onderwijs krijgen dat ze verdienen. "Je kan gewoon niet thuis werken als je kinderen begeleid moeten worden in online onderwijs."

Willmer is daarom de petitie 'Basisscholen open op 4 januari' gestart. Ze hoopt daarmee zoveel mogelijk medestanders te vinden, om zo het kabinet ervan te overtuigen de basisscholen niet zoals gepland op 18 januari, maar twee weken eerder te heropenen. "Met één kind in groep zes, geen probleem. Dan kun je heel goed thuis werken, want zij kunnen zelf alles regelen, zelf alles doen. Maar met drie kinderen in verschillende klassen, van wie er één niet kan lezen en één een beetje kan lezen, is dat gewoon heel lastig."

Om de situatie bij haar thuis zo werkbaar mogelijk te houden, heeft Anna besloten niet meer te werken tijdens de lesuren van haar kinderen. "Als de kinderen uit huis zijn, dan ga ik werken. Ik heb gisteren tot half twaalf gewerkt. Maar als de kinderen hier zijn, probeer ik wel echt te focussen op de kinderen. Want ik merk dat ik er anders heel gestresst van raak." De door Anna gestarte petitie is inmiddels meer dan tienduizend keer getekend. Ook groep 8-juf Ramona van de Amsterdamse basisschool De Boomgaard ziet de kinderen het liefst zo snel mogelijk weer in de schoolbanken kruipen, en vindt 'de petitie een goede keuze'. "Kinderen hoeven hier niet de dupe van te zijn", stelt ze, "niet onder te lijden."

Ramona vindt het oneerlijk dat de goeden - de kinderen - onder de kwaden - mensen die de coronaregels niet volgen - moeten lijden. "Maar als ik naar onze school kijk, houden ouders keurig netjes anderhalvemeter afstand." Ze legt uit dat ouders bij het wegbreng- en ophaalmoment verspreid door de straat op hun kinderen staan te wachten. "En we hebben verschillende tijden waarop de verschillende groepen uitgaan, zodat ouders elkaar niet tegen komen. " Zelfs op bestuursniveau is er begrip voor de petitie. "Ik snap heel goed dat 'ie gestart is", zegt Arie van Loon van scholenkoepel AMOS. "We zien het als een signaal dat we samen met ouders dezelfde visie delen: namelijk, kabinet, we snappen dat er maatregelen nodig zijn, maar deze maatregel had niet gehoeven."

Hoewel een paar weken extra afstandsonderwijs geen ramp lijkt, is dat slechts schijn, waarschuwt Van Loon, die de ervaring van de eerdere lockdown in zijn standpunt laat meewegen. Taalachterstand "We hebben kinderen in een moeilijke thuissituatie, die dus beter op school hadden kunnen zitten, en we zien dat een taalachterstand bij kinderen in een paar weken kan oplopen." Zelfs een quarantaineperiode kan al flinke invloed hebben op de kinderen, benadrukt het bestuurslid. Hij is het absoluut niet eens met mensen die zeggen dat die paar weken niet veel uitmaken. "Dat is de situatie een beetje bagatelliseren, wat ons betreft."

Voor Ramona's leerlingen lijkt de schade, net als voor andere Amsterdamse scholieren uit groep 8, te gaan meevallen. Om de leerachterstand te beperken, mogen zij direct na de kerstvakantie - op 4 januari dus - al naar school. "We noemen groep 8 nu even een examenjaar", vertelt Ramona. "Net als examenklassen in het voortgezet onderwijs gewoon naar school mogen, hebben we gezegd dat groep 8 ook een examenjaar is, waarin belangrijke gebeurtenissen staan. Het is een kwetsbare populatie omdat ze vorig jaar al zoveel thuisonderwijs gehad hebben, daarom hebben ons bestuur en Amsterdam besloten dat ze naar school mogen." Ze legt uit dat het voor achtstegroepers belangrijk is om fysiek onderwijs te krijgen 'omdat de toetsen voor het definitieve advies eraan komen. Dat kun je echt niet thuis doen, dat moet op school gebeuren, en dat moet in de maand januari gebeuren."