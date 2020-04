Ondernemers en scholen reageren: "Verlenging coronamaatregelen met drie weken is killing"

NOORD-HOLLAND - Dat de maatregelen om het coronavirus te beteugelen met drie weken zijn verlengd, is ook voor veel Noord-Hollandse ondernemers en scholen een flinke domper. Voor veel bedrijven zijn het spannende tijden, want hoe lang gaat de 'intelligente lockdown' nog duren?

Drie weken langer verplicht dicht is voor geen enkel bedrijf een leuke boodschap, maar voor seizoensgebonden bedrijven is de klap zo mogelijk nog harder. "Dat is killing", erkent Nancy Wessels, eigenaresse van The Spot in Zandvoort. "Alle drie de takken van mijn bedrijf liggen stil: de watersport, het evenementenbureau en de ondersteunende horeca."

Omdat veel bedrijven aan het strand vooral van april tot september goed boeren, is iedere week gedwongen sluiting voor The Spot vanaf nu een flinke schadepost. "Net als veel strandpaviljoens mogen wij in de winter ook niet open."

'Spannend'

Hoewel er nog nauwelijks zomerse temperaturen zijn gemeten, zou Nancy rond deze tijd al een goede omzet kunnen draaien. "Twee maanden kan ik wel overbruggen, maar als je een heel seizoen mist...Als je een seizoensbedrijf hebt, is je liquiditeitsplan extra belangrijk."

Omdat niemand weet hoelang het virus door voortwoekert, kan ze geen plannen maken. "Je weet niet waar je aan toe bent." Ze heeft een aanvraag ingediend voor werktijdverkorting, maar daar is nog niet op gereageerd. "Er wordt veel beloofd, maar ik heb nog niets gezien. Het wordt spannend, of we het krijgen en wanneer."

Aardappels

Aardappelteler Arwin Bos uit Nieuw-Vennep heeft zo'n duizend ton aardappelen liggen waar hij momenteel met geen mogelijkheid vanaf komt.

De verlenging van de maatregelen verandert voor hem niet veel. Hij verkoopt wat op z'n erf, maar omdat restaurants geen piepers nodig hebben, blijven inkomsten voorlopig uit. Toch is zijn pas gerooide aardappelberg voorlopig nog niet afgeschreven: "Die kunnen we tot augustus in onze koeling bewaren."

Ondertussen gaat zijn dagelijkse werk op het akker gewoon door. "Ik ben nu de volgende oogst aan het poten", vertelt hij vanaf zijn trekker. Die zouden in september klaar zijn. Of hij verwacht dat de coronacrisis tegen die tijd voorbij is? "Het zal wel toch?"