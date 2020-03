Tabor College d'Ampte gaat door met afstandsonderwijs: "Het was geen verrassing"

De school is al ruim twee weken dicht en leerlingen krijgen sindsdien les via een tablet. En dat zal de komende maand ook nog zo zijn. "Er zal niets veranderen ten opzichte van de huidige periode, dus we zullen ons afstandsonderwijs verder gaan vormgeven", vertelt Macke aan NH Nieuws.

Schoolexamens

Wat de nieuwe maatregelen precies betekenen voor de leerlingen in het examenjaar, is nog niet helemaal duidelijk. Eerder was al bekend gemaakt dat de centrale eindexamens niet doorgaan, maar scholen houden nog wel schoolexamens. "We gaan kijken hoe we de programma's van toetsen en de afsluiting van het examenjaar verder gaan aanpassen", vertelt de directeur van d'Ampte verder.