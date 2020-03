Miljard kilo aardappelen ligt te verpieteren door de coronacrisis

NIEUW-VENNEP - Door de coronacrisis zitten veel aardappelboeren opgescheept met grote voorraden die ze niet kwijt kunnen. Nu de horeca en de restaurants gesloten zijn, ligt er in Nederland ruim een miljard kilo te verpieteren. Ook voor aardappelboer Arwin Bos uit Nieuw-Vennep zijn de gevolgen groot.

NH Nieuws

Zo nu en dan komt er iemand nog een zak aardappelen kopen bij aardappelboer Arwin Bos. Maar dat is bij lange na niet genoeg om van zijn gigantische voorraad Agria’s af te komen. In zijn schuur ligt zo'n anderhalf miljoen kilo frietaardappelen te wachten op een afnemer.

Quote "Van de ene dag op de andere gaan we van een normale omzet naar nul" Arwin Bos

"Van de ene dag op de andere gaan we van een normale omzet naar nul", verzucht Arwin Bos bovenop een zeven meter hoge berg aardappels. Hij begrijpt heel goed dat de horeca dicht moet. Maar hoopt wel dat de regering meedenkt over een oplossing om het verlies te dragen. Maar wat er met de aardappelen moet gebeuren, weet hij ook niet.

Ondertussen tikt de klok door, want de aardappelen van Bos zijn nog maar enkele maanden houdbaar. "Het zijn prachtige stevige aardappelen, alleen ze zijn wat groter en hebben een schil die wat minder blinkt. Maar ze smaken net zo lekker als de aardappelen die je in de supermarkt koopt. Het zou zonde zijn als we deze moeten weggooien", vertelt Bos.

Wat er nu met de aardappelen moet gebeuren weet Bos niet: "van een deel kan misschien aardappelzetmeel gemaakt worden, dat is houdbaar. En er zal een deel de biovergister in gaan, dus daar gaan we er energie van maken. Maar voor de rest, zeg het maar...?

Toch laat Arwin Bos zich niet uit veld slaan. Volgende maand gaat hij opnieuw aardappelen zaaien, in de hoop dat de crisis in oktober is opgelost.