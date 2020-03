Haarlemse Liduinaschool verwacht voorlopig 'dicht' te blijven: "Oppassen voor leerachterstanden"

HAARLEM - Ga er maar aan staan. Een leerling in de klas iets uitleggen en dan op anderhalve meter afstand blijven. Het is bijna niet te doen, merken de docenten op de Haarlemse Liduinaschool. Ze geven nu alleen fysiek les aan de kinderen van ouders met vitale beroepen. De rest gebeurt op afstand. De school verwacht dat het kabinet vanavond bekendmaakt dat scholen voorlopig dicht moeten blijven.

Leuke 'challenges' voor groep 8

Tanja probeert zo goed als mogelijk online les te geven aan groep acht. En dat lukt. "Dat is mijn voordeel, want ze hebben bijna allemaal een telefoon. Ik heb een whatsappgroep aangemaakt en kinderen die er niet uit komen, die bel ik."

Om het samen ook leuk te hebben, verzint ze dagelijks een 'challenge'. "Ik maak een video van mezelf en dan geef ik ze een opdracht en dan moeten ze mij verslaan. Denk bijvoorbeeld aan een minuut lang touwtje springen of zoveel mogelijk aardrijkskundige namen opzeggen."

Waken voor leerachterstanden

Nu de scholen waarschijnlijk dicht moeten blijven, moet er heel goed afgewogen worden welke leerlingen eventueel toch naar school kunnen komen. "De thuissituaties verschillen heel erg. We hebben inmiddels al een paar leerlingen naar school moeten halen, omdat ouders echt in nood kwamen", vertelt Van der Peet.

Dan gaat het om ouders die bijvoorbeeld in tijdnood komen door werk of grote gezinnen waar bijvoorbeeld geen of één tablet of laptop beschikbaar is. De school heeft zelf ook niet voldoende apparauur om aan alle leerlingen uit te kunnen delen.

Mondkapjes

Mochten er nog extra leerlingen bijkomen, dan geeft dat ook weer extra zorgen bij de docenten. Een aantal vindt het, ondanks de wil om door te gaan, best lastig om bij de kinderen in de buurt te komen. "Misschien moeten we dan toch met mondkapjes gaan werken", aldus Van der Peet.

Eenzaamheid

Tanja hoopt dat de school na de meivakantie weer open kan. Dan is er nog net genoeg tijd om bijvoorbeeld de musical met elkaar voor te bereiden. Het kamp naar Texel is inmiddels ook uitgesteld naar juni.

Ze wil graag nog de aandacht vestigen op het eenzame gevoel, waar sommige leerlingen mee rondlopen. "Kinderen missen elkaar. Dat geldt voor alle klassen. De één maakt makkelijker contact via een videoverbinding dan de ander. We moeten als leraren dus niet alleen kijken of het leren allemaal goed gaat, maar ook hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt."