Verlenging coronamaatregelen dreun voor middenstanders in IJmond: "Het is overleven"

IJMOND - "Het is overleven nu", reageert cafetaria-eigenaar Johan Scholten op de verlenging van de coronamaatregelen tot en met 28 april. "Bedrijven in de horeca en MKB-bedrijven in het algemeen gaan het gewoon heel moeilijk krijgen."

NH / Dennis Mantz

Johan Scholten is sinds 1 januari de trotse eigenaar van Cafetaria Smul in IJmuiden. Hij had zich wel iets anders voorgesteld van zijn eerste maanden in de vissersplaats. "We hadden gehoopt op een volle cafetaria, maar zetten vanwege de maatregelen nu vol in op het bezorgen", vertelt hij tegen NH Nieuws. "Die eerste weken waren te overzien, maar het wordt nu de komende tijd wel heel spannend allemaal." Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

Ton van der Scheer, voorzitter van ondernemersvereniging IJmond, ziet in deze tijd veel vindingrijke ondernemers opstaan. Net als veel creatieve middenstanders die gebukt gaan onder de afgekondigde maatregelen. "Dit is een grote zware crisis", vertelt hij. "Er zijn ondernemers die al vaker een crisis hebben meegemaakt en nemen over het algemeen wat slagvaardiger hun beslissingen. Maar er zijn ook veel ondernemers die die ervaring nog niet hebben." Van der Scheer vreest dan ook faillissementen. "Sommigen ondernemers leren van een crisis, terwijl anderen het ook niet zullen gaan redden."

Van der Scheer hoopt dat ondernemers met problemen zich durven te melden bij de gemeente of bij OV IJmond. "Het is een situatie die je overkomt, direct of indirect. Kom daar gewoon voor uit en meld je. Laat je helpen en dan kijken we samen hoe ver we kunnen komen."