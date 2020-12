Op basisschool De Sluis is het door de lockdown vandaag al Kerst

ANNA PAULOWNA - De beslissing van het kabinet om de basisscholen vanaf morgen te sluiten kwam voor velen als een verrassing. Juist met de altijd gezellige kerstvakantie voor de deur was de teleurstelling groot. De oudderraad van De Sluis in Anna Paulowna liet het hoofd niet hangen en trok het hele kerstprogramma naar voren.

"We zagen het gistermiddag aankomen en toen zijn we meteen gaan schakelen", vertelt Jurgen Mater van de ouderraad. "We waren nog wel even afhankelijk van externe partijen, maar gelukkig konden die ook allemaal. Dus we hebben het hele programma kunnen verplaatsen."

En dat gebeurt niet zonder reden. De feestdagen zijn een belangrijk punt voor de kinderen om naar toe te leven. "Ze zijn hier al zo lang mee bezig", vertelt Anouschka van de ouderraad. "'Hoe ga ik er uit zien? Wat trek ik aan?, Wat doen we met de klas?', het is gewoon jammer als dat niet door kan gaan."

Mooi gekleed

De leerlingen zien er vandaag dan ook op hun kerstbest uit. Van mooie 'foute' kersttruien en prinsessenjurkjes tot overhemdjes met stropdas of vlinderstruik, alles komt voorbij. In de klas hebben ze kerstkaarten gemaakt voor de buurt. "Die gaan we straks rondbrengen bij de oudere mensen. Zo hebben die ook een leuke kerst", vertelt één van de leerlingen.

De dag is ingeluid met liederen van het kerstkoor, vooral de klassiekers 'We wish you a merry Christmas' en 'Feliz Navidad' worden luidkeels meegezongen. Daarna wordt er hard geoefend op de Jerusalema-challenge onder leiding van een echte dansjuf. Op het plein voor de school wordt de dans uiteindelijk met zijn allen opgevoerd.

"Ik ben blij dat het feest zo toch nog doorgaat", zegt een leerling. Wat ze straks gaan doen tijdens de kerstdagen is duidelijk: "Thuis blijven! Kunnen daar ook wel beetje werken straks na de vakantie. En als je dan snel klaar bent, kan je lekker gaan spelen!"