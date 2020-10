Zorgpersoneel in regio Haarlem danst voor leukste 'Jerusalema-challenge'

De reacties op de wedstrijd zijn overweldigend positief, vertelt Marc van der Veen van Haarlem Zingt: "Ik krijg hier echt kippevel van. Koude rillingen. We doen het met de beste intenties en met zo veel liefde voor de mensen in de zorg. Zij knokken iedere dag om ons gezond te houden. Ze werken keihard en ik vind dat ze wel in het zonnetje gezet mogen worden."

In de race zijn de uitvoeringen van de verpleegkundigen van de afdeling chirurgie en het facilitair bedrijf van het Spaarne Gasthuis in Haarlem en twee teams van woonzorgcentra Kennemerhart, in Bloemendaal en in Bentveld.

Eind vorige maand daagde Haarlem Zingt de zorginstellingen in regio Haarlem uit om zelf een Jerusalema-video te maken en in te sturen. Uit de inzendingen hebben ze nu drie video's gekozen en als genomineerden op hun Facebookpagina gezet.

"De challenge gaat gewoon viral in de regio. We hebben al 55.000 mensen bereikt"

De organistie deed 55 verzorgingshuizen in die periode aan. Toen verzorgingshuizen weer open gingen viel het initiatief stil. Daarom bedacht Van der Veen iets nieuws om een positieve impuls te geven aan deze heftige tijd. "De challenge gaat gewoon viral in de regio. We hebben al 55.000 mensen bereikt. Dat hadden we echt niet verwacht", aldus Van der Veen.

Oorsprong Jerusalema-challenge

Het lied is gebaseerd op het gospelnummer van de Zuid-Afrikaanse dj en de afrikaanse zanger en producer Master KG en is enorm populair geworden in de coronatijd. Het dansje sloeg over naar zorgmedewerkers toen Zuid-Afrikaanse artsen en verpleegkundigen ontspanning zochten en filmpjes ervan op internet zetten.

Er kan nog steeds gestemd worden en de winnaar van de Haarlemse Jerusalema-challenge wordt 25 oktober bekend gemaakt op de Facebook-pagina van Haarlem Zingt.

Bekijk hier een compilatie van de Jerusalema-challanges van de drie finalisten: