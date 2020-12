Zorgen bij medewerkers speciaal onderwijs over effecten van sluiting scholen 

NOORD-HOLLAND - Deskundigen en betrokken binnen het speciaal onderwijs maken zich door de sluiting van alle scholen in Nederland grote zorgen over de achteruitgang van kwetsbare kinderen op sociaal-emotioneel vlak. "Na de eerste lockdown zagen wij dat kinderen waren teruggevallen in oude patronen. Op sociaal-emotioneel gebied en in hun gedrag. Hetgeen dat was afgeleerd, was opeens weer teruggekomen."

Adobe Stock

Leerkrachten binnen het speciaal onderwijs liggen wakker van de nieuwe maatregelen. Zij werken op scholen waar kinderen extra kwetsbaar zijn en de school dé sociale kweekvijver is. Waar sociale vaardigheden worden bijgebracht en het gedrag van de kinderen goed in gaten kan worden gehouden. "Fysiek onderwijs is voor kinderen op het speciaal onderwijs ontzettend belangrijk", vertelt Cecile Blansjaar, werkzaam als gedragskundige bij Prinsenstichting. Een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende ontwikkelingsproblematiek. Als gedragsdeskundige is Cecile betrokken bij de dagbehandeling voor kwetsbare kinderen in voorbereiding op speciaal onderwijs. Stap terug "Met deze doelgroep werk je vanuit de relatie. Stagnatie in de ontwikkeling en toekomstige gedragsproblematiek moeten in de nabijheid gesignaleerd worden." Volgens Blansjaar hebben kwetsbare kinderen professionele ondersteuning en behandeling nodig en kan dat niet altijd door de ouders opgevangen worden. Een nieuwe lockdown betekent naar haar idee een stap terug in de sociaal-emotionele ontwikkeling. "Na de eerste lockdown zagen wij dat kinderen waren teruggevallen in oude patronen. Op sociaal-emotioneel gebied en in hun gedrag. Hetgeen dat was afgeleerd, was opeens weer teruggekomen." Blansjaar vertelt dat dit in alle waarschijnlijkheid komt door het gevoel van onveiligheid, het verlies van controle of overprikkeling door de huidige corona situatie. "

Dat de sluiting van grote invloed is op het sociale aspect merkt ook Hester van Heems, intern begeleider bij SBO Het Spectrum te Amsterdam. Een openbare school voor speciaal basisonderwijs. "Het betekent voor de kinderen een groot gemis van sociale contacten. Deze doelgroep maakt niet zo gemakkelijk contact met buurkinderen. School is een veilige haven, daar kennen ze de kinderen en de leerkrachten en dat valt nu vijf weken weg." Toch snappen de betrokkenen en deskundige dat sluiting van de scholen een vereiste is. Daarom is in de afgelopen weken hard geoefend met onderwijs op afstand. "We hebben heel veel kunnen voorbereiden. Zo hebben wij bijvoorbeeld een oefening gedaan waarbij ik op de gang ging zitten, de kinderen bleven in de klas en kregen digitale les", vertelt juf Soraya Breed van het Heliomare College in Alkmaar. Hoe thuisonderwijs precies in zijn werk gaat, was bij sommige een beetje weggezakt, maar nu weten ze het weer. "

Quote "Onderwijs op afstand kan werken, maar je hebt wel de meest optimale omgevingsfactoren nodig" Cecile blansjaar, orthopedagoog

Toch benadrukt Soraya dat dit lang niet voor alle kinderen geldt. De kinderen in haar klas hebben nog een redelijk hoog niveau, maar voor kinderen met een lager niveau gaat het thuisonderwijs tijdens de tweede lockdown volgens de Alkmaarse juf weer heel lastig worden. Ook orthopedagoog Blansjaar houdt de komende tijd haar hart vast voor de meest kwetsbare kinderen en de draagkracht van ouders. De huidige maatregelen moeten volgens haar niet te lang duren. "Onderwijs op afstand kan werken, maar je hebt wel de meest optimale omgevingsfactoren nodig." Optimale omstandigheden Volgens haar moeten de ouders of verzorgers niet alleen goed overweg kunnen met de materialen, er moet ook genoeg ruimte zijn voor de kinderen om de stof aan te leren. Ook moeten de kinderen een rustige plek hebben om aan hun opdrachten te kunnen werken en moet een duidelijke planning worden gemaakt. Maar volgens Blansjaar is dit voor veel ouders ingewikkeld, omdat zij ook hun eigen werkzaamheden, verplichtingen en kwetsbaarheden hebben. Vanuit het onderwijs is inmiddels een keuze gemaakt in welke kinderen ondanks de maatregelen wel naar school mogen komen. "Elke klas heeft wel kinderen die het net iets zwaarder hebben dan andere kinderen. Door ze naar school te laten komen, kun je hen toch laten zien dat je zichtbaar bent en een beetje extra in de gaten houden", aldus Soraya.