Basisschoolleerlingen blij dat zij weer naar school mogen: "Gezelligheid gemist"

ENKHUIZEN - De afgelopen weken zagen de meeste kinderen hun juffen, meesters en klasgenoten vooral op een beeldscherm. Maar vanaf vandaag kunnen de basisscholen, na de sneeuwval en met verschillende maatregelen, weer open. Hugo (groep 8), Britt (groep 8) en Grietje (groep 7) uit Enkhuizen hebben de gezelligheid op school gemist en zijn daarom erg blij dat zij terug het klaslokaal in mogen. Britt: "Je bent thuis natuurlijk alleen en in de klas is dat heel anders."

Grietje had daar wat minder moeite mee. Zij had haar planning voor het schoolwerk dat zij moest doen helemaal op orde: "Ik had in mijn hoofd hoe ik alles ging doen en hoe ik alles ging plannen."

Britt, Hugo en Grietje zijn over het thuis volgen van school best tevreden. "Mijn juffen hadden het goed geregeld", vertelt Hugo. Maar hij vond wel dat het tijdens de online lessen wat lastiger was om een duidelijke uitleg van sommige opdrachten te krijgen. Daar liep Britt ook tegenaan: "Het ging goed, maar je mist toch de uitleg van de juf."

"Thuis alleen aan school werken, is minder gezellig dan samen in de klas"

Hoewel het volgen van de online lessen over het algemeen goed ging bij de drie leerlingen zijn ze toch wel erg blij dat ze naar school gaan. De voornaamste reden daarvoor is de gezelligheid in het klaslokaal. "We speelden met klasgenootjes wel iedere dag buiten op het schoolplein. Maar thuis alleen aan school werken, is minder gezellig dan samen in de klas", vertelt Hugo. Daar is Grietje het mee eens: "Ik heb m'n vriendjes en vriendinnetjes en de gezelligheid in klas erg gemist."

Britt vindt het, omdat zij in groep 8 zit, extra belangrijk dat zij haar klasgenoten kan zien op school. Zij brengt namelijk nog maar een paar maanden met haar klasgenoten op de basisschool door. "Het is wel fijn dat we nog even bij elkaar zijn en dan ook kunnen oefenen voor de eindmusical", vertelt zij.

Richtlijnen

Op de basisscholen in Enkhuizen waar Britt, Hugo en Grietje naar toe gaan, zijn verschillende richtlijnen tegen de verspreiding van het coronavirus. Zo is Hugo gekoppeld aan zijn beste vriend om alleen met elkaar samen te werken in de klas. "Ik vind het goed dat we samenwerken met kinderen waar we de afgelopen tijd veel mee zijn omgegaan", vertelt hij.

Dat er verschillende richtlijnen zijn, mag de pret voor de leerlingen niet drukken. Zij zijn vooral erg blij dat ze weer naar school toe mogen.