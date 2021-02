Dean (11) mag weer naar school en daar is het hele gezin blij mee

HOOFDDORP - Eindelijk weer les op school. Voor veel basisschoolleerlingen is vandaag een dag waar ze lang naar uit hebben gekeken. Dat geldt ook voor Dean. Langer dan een maand moest hij zijn meester en klasgenoten missen, maar vanochtend mocht hij weer naar zijn school in Floriande.

Kate (8) en Naud (5) zijn morgen aan de beurt, maar vandaag mag de oudste zoon van Nikkie en Kees-Jan, Dean, zijn schooltas al inpakken. Hij heeft er enorm veel zin in, want hij heeft zijn meester best wel gemist. "Soms legde m'n moeder het veel te moeilijk uit of snapte ik iets niet. Dan moest ik wachten op papa, terwijl hij in een meeting zat. Dat was soms wel vervelend", aldus Dean.

Ook voor moeder Nikkie was het soms lastig om alle ballen hoog te houden met alle drie de kinderen thuis. "Ze moesten drie keer per dag bellen met de meester of juf en er moest een paar keer per dag les worden gegeven. Het was dan echt wel nodig om rond 15:00 uur te denken: weg met dat jufmasker en even naar buiten, zodat je ook weer een soort van mama wordt."

Chaos

De spanningen liepen binnen het gezin soms best hoog op, bijvoorbeeld door de verschillende lesschema's van de kinderen. "Het was soms best een chaos. Naud, onze jongste zoon, heeft veel meer speelmomenten in een dag dan Kate en Dean. Dat zorgt er voor dat het soms lastig is om de oudste twee te motiveren, terwijl hun broertje gewoon mag spelen."

Door het winterse weer is de eerste schooldag voor dean en nog iets specialer: hij mocht vanmorgen met de slee naar school.