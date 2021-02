Meer zwemmers in nood: reddingsbrigade hielp ruim 800 personen in 2020

ZANDVOORT - De reddingsbrigade in Zandvoort moest afgelopen jaar vier keer zo vaak uitrukken voor een in nood geraakte zwemmer of bader ten opzichte van 2019. Ook het aantal vermissingen was dit jaar fors gestegen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de reddingsdienst.

Afgelopen zomer kende de reddingsbrigade dagen met extreme drukte, soms in combinatie met een gevaarlijke zeestroming. Twee keer moest de rode vlag gehezen worden, omdat de situatie in het water te gevaarlijk werd. Dat was al jaren niet meer voorgekomen. Het totaal aantal geholpen personen verschilt niet heel erg ten opzichte van 2019. Afgelopen jaar waren dat er 825 ten opzichte van 745 in 2019. Ruim 30 keer werden mensen gered die in direct levensgevaar waren. Een jaar eerder was dat 13 keer het geval. In beide jaren kwam hulp voor één in nood geraakte zwemmer helaas te laat.

Drukte op het strand in Zandvoort, zomer 2020 - NH Nieuws / Paul Tromp

Komende zomer krijgt de reddingsbrigade mogelijk meer ondersteuning van handhavers. Burgemeester David Moolenburgh wil namelijk dat de bijzonder opsporingsambtenaren zo snel mogelijk de beschikking krijgen over een geschikte strandauto. Omdat die afgelopen jaar ontbrak, konden handhavers niet optimaal worden ingezet als ondersteuning bij bijvoorbeeld vermissingen of bij het waarschuwen van badgasten in het geval van gevaarlijke zeestroming. Omdat er vanwege de coronacrisis afgelopen zomer veel meer mensen naar het strand kwamen dan normaal, was het aantal uitrukken voor in nood verkerende zwemmers een stuk hoger. Een deel was niet bekend met de gevaren van de zee en had niet voldoende zwemervaring. Ook werden waarschuwingen van de reddingsbrigade in de wind geslagen en gingen mensen toch de zee in. Afgelopen maand ging de gemeenteraad van Zandvoort akkoord met de bouw van een nieuwe reddingspost op het zuidelijke deel van het strand. Het huidige onderkomen is nodig aan vervanging toe.

De reddingsbrigade van Zandvoort in actie in de zomer van 2020 - NH Nieuws