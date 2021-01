Zandvoortse burgemeester wil snel een strandauto aanschaffen voor handhavers

ZANDVOORT - Burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort wil dat de handhavers in het dorp komende zomer de beschikking hebben over een strandauto. Zo kunnen ze veel sneller op een melding op het strand afgaan. Afgelopen zomer was het topdrukte in Zandvoort en omdat de handhavers geen eigen strandauto hadden, konden ze niet bij alle incidenten maximale ondersteuning bieden.

Moolenburgh, sinds september 2019 burgemeester in Zandvoort, liep afgelopen zomer een paar keer met de handhavers mee en verbaasde zich erover dat een eigen strandauto nog niet tot het standaardmateriaal behoorde. De politie heeft wel de beschikking over een aantal van die wagens, maar het is niet de bedoeling dat agenten altijd als eerste worden ingezet bij een incident op het strand. "De aanschaf van een strandauto is een langgekoesterde wens van de handhavers. Het is natuurlijk ook lastig als je een melding krijgt en je moet vervolgens met je schoenen door het zand ploeteren. Dan ben je wel even bezig", aldus de burgemeester.

De zomer van 2020 was, op zijn zachtst gezegd, nogal hectisch in Zandvoort. Voor het eerst in vijftien jaar tijd werd de rode vlag op het strand gehesen, omdat de stroming in de zee veel te gevaarlijk was. Toch luisterden veel badgasten niet naar de waarschuwingen van de reddingsbrigade. Kinderen raakten in drukte vermist en jongeren zorgden voor onrust op de boulevards en een enkele keer bij de strandpaviljoens. De roep om inzet van handhavers bij dit soort incidenten was groot, toch werd de inzet beperkt vanwege het ontbreken van de juiste auto. En daarom moet die snel aangeschaft worden, vindt Moolenburgh. Hij verwacht dat het komende zomer wel eens net zo druk kan gaan worden aan de kust.

De strandauto uit Noordwijk

Als het gaat om handhaving op strand Noordvoort of bij de watersportzones, kan Zandvoort nu nog een beroep doen op de collega's in Noordwijk. Daar hebben de handhavers namelijk al wel de beschikking over een strandauto.

Inmiddels heeft de gemeente het aantal handhavers voor 2021 uitgebreid en zijn ze, als onderdeel van een landelijke proef, ook uitgerust met een wapenstok. De gemeenteraad moet nog wel goedkeuring geven voor de aanschaf van de strandauto. "Maar ik verwacht dat daar wel voldoende draagvlak voor is", aldus Moolenburgh.