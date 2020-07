Van 'heerlijk' tot 'niet heel verantwoordelijk': zo ervaren strandgangers treinreis naar Zandvoort

ZANDVOORT - De NS waarschuwt op deze snikhete dag dat de treinen naar Zandvoort te vol zijn om voldoende afstand te kunnen bewaren. Op het NS-station verlaten rond het middaguur hordes strandgangers een van de zes treinen die per uur naar de badplaats rijden. Reizigers reageren wisselend op de rit naar verkoeling. "Je mocht ook in de eerste klas zitten."

Een deel van de strandgangers noemt het heel druk in de trein. Het lijkt erop dat de reis per intercity vooral bevalt. Een meisje zegt: "Het was heel druk en de trein was echt vol. Of iedereen zijn mondkapje op had? Op zich wel. Nou ja, er zijn altijd mensen die eigenwijs zijn."

Airconditioning

Volgens de NS is het in de coupés te druk om alle coronamaatregelen te kunnen naleven. Twee mannen kijken luchtiger terug op hun reis naar Zandvoort. "Onderweg was het heerlijk", zegt de een. "Er was airconditioning in de trein. Ik zat boven en had plek voor vier personen."

De ander ervaart de drukte niet als vervelend. "Het valt wel mee. Het is helemaal niet zo druk in de trein. Het is een grote trein waar best wel wat in past. Ik had prima de ruimte."

Kijk hieronder de video met reacties: