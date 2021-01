Zandvoort doet nieuwe poging bouw nieuwe reddingspost: kleiner en lager

ZANDVOORT - Het onderkomen van de Zandvoortse reddingsbrigade op het zuidelijke deel van het strand is nodig aan vervanging toe. Daar is iedereen het wel over eens. Maar wat moet er voor modern pand voor in de plaats komen? Het eerste ontwerp redde het niet vanwege een niet geslaagde aanbestedingsprocedure. Inmiddels ligt er een nieuw ontwerp op tafel, waar de raad een oordeel over moet vellen.

Reddingspost 'Ernst Brokmeier' voldoet niet meer. De draagconstructie is zwaar verouderd, de ventilatie is slecht en het botenhuis te klein. Het onderkomen staat tegen het duin aan langs de boulevard Paulus Loot. Ruim vijf jaar wordt er nu gesproken over de bouw van een nieuw onderkomen.

De post van de reddingsbrigade in het zuiden van Zandvoort - NH Nieuws

De gemeente Zandvoort hoopte via een aanbestedingsprocedure de bouw te kunnen realiseren. Maar de verschillen tussen het beschikbare budget van de gemeente en de geschatte kosten van de inschrijvers was dermate groot, dat het college geen andere optie zag dan de procedure te stoppen. Daarnaast bleek de stikstofuitstoot bij de bouw te hoog te worden en had een aantal omwonenden bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de nieuwe reddingspost. Onderstaand eerste ontwerp voor de nieuwe reddingspost haalde het uiteindelijk niet

gemeente Zandvoort

De raad moet zich nu uitspreken over een nieuw ontwerp. Dat is vormgegeven door een bouwteam, waar een aannemer, de architect, de gemeente en de reddingsbrigade in deelnemen. In vergelijking met het eerste ontwerp zijn de afmetingen nu kleiner, is het pand lager en komt het een stuk van het duin af te liggen, dus meer op het strand. Zo blijft er tussen het duin en het pand ruimte over om bijvoorbeeld de reddingsboten af te spoelen. De uitstoot van stikstof bij de bouwwerkzaamheden zou volgens de eerste berekeningen ook binnen de normen blijven. Om het plan te kunnen realiseren, is er wel een extra budget nodig van 300.000 euro. De totale kosten bedragen bijna een miljoen euro. Aanstaande dinsdag buigt de raadscommissie zich erover. Komt de nieuwe post van de Zandvoorste reddingsbrigade er dan zo uit te zien?

Definitief ontwerp reddingspost Zuid in Zandvoort - AG Architecten