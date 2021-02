Hiervoor staan onruststokers avondklokrellen morgen terecht: 'Neem boksbeugel mee'

NOORD-HOLLAND - 'Wees geen bitch Alkmaar' en 'We gaan die wouten in elkaar trappen, jongen'. Twee Noord-Hollanders moeten zich morgen voor de rechtbank verantwoorden voor deze opruiende uitspraken, die ze in aanloop naar de avondklokrellen van afgelopen week respectievelijk op Snapchat en in een Whatsapp-groep deelden.

NH Nieuws

Allereerst de 19-jarige Alkmaarder. In het weekend van 23 en 24 januari, het weekend waarin de avondklok inging, heeft hij volgens het Openbaar Ministerie via Snapchat opgeroepen tot 'geweld tegen het openbare gezag'. Met de tekst 'Wie doet er mee aan de rellen in de stad? Ik zie jullie zo meteen strijders. Ik wil heel Alkmaar zien losgaan. Kijk Amsterdam, Den Haag en Eindhoven, etc. Wees geen bitch Alkmaar', zou hij zijn stadgenoten hebben aangespoord om te gaan rellen. Niet geslaagd in opzet Uiteindelijk slaagde de verdachte niet in zijn veronderstelde opzet: vergeleken met andere steden bleek het in Alkmaar rustig. Mogelijk was dat het gevolg van de patrouilles van de Ben-side, een groep hardekern-supporters van AZ die rellen en vernielingen in het centrum wilde voorkomen.

Ook een 37-jarige Medemblikker staat terecht voor opruiing. De man zou in aanloop naar de rellen in Hoorn, eveneens op maandag 25 januari, in een Whatsapp-groep hebben opgeroepen om geweld tegen agenten te gebruiken. 'We gaan die wouten in elkaar trappen, jongens', zou hij hebben geschreven. Bovendien deelde hij ook tips over wat de relschoppers het best konden dragen (werkschoenen met stalen noppen) en zouden kunnen meenemen (boksbeugels, nitraten en cobra's). Behalve de man die morgen voor de rechter moet verschijnen is er nog een handvol Medemblikkers aangehouden voor opruiing. Zij zouden hebben opgeroepen om in eigen stad te gaan rellen. Datzelfde geldt voor een 37-jarige Wervershover. Politie bestookt Een derde man die morgen via het snelrecht terechtstaat, is een 27-jarige man uit Zaanstad. Hij moet voor de rechter verschijnen voor openlijke geweldpleging. Het OM stelt dat hij op maandag 24 januari 'op agressieve wijze' zwaar vuurwerk naar de politie heeft gegooid. Overigens liep het in Zaanstad niet zo uit de hand als bijvoorbeeld in Haarlem en Amsterdam, waar de bewuste avond tientallen mensen werden aangehouden.