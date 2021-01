Ondernemers bewaken zaak: "Ze mogen niet aan je kind komen"

ZAANDAM - Ondanks aankondigingen van rellen bleef het maandagavond relatief rustig in het centrum van Zaandam. Verschillende ondernemers op de Gedempte Gracht bleven op advies van de wijkagent in hun zaak om wacht te houden. Zo ook Cor Ducaat, eigenaar van kledingzaak Key of Life.

"Gekkenwerk", zo omschrijft Ducaat de situatie. "Als zelfstandige denk je: 'je komt niet aan mijn kind.' Dat gevoel had ik zelf erg sterk. Je maakt je al zorgen over hoe deze tijd goed door te komen als ondernemer. Als je dan ook nog moet kijken of je ruiten erin blijven zitten, of er niets van je gejat wordt… jeetje, wat een wereld."

Verslaggevers van NH Nieuws zagen dat het relatief rustig bleef op straat. Wel zijn er twee panden op de Gedempte Gracht beklad, zoals op de foto's te zien is. Ducaat vertelt dat die teksten de dag ervoor erop zijn gezet.

Tekst loopt door onder de foto