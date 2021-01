Meerdere aanhoudingen bij rellen op de Molukkenstraat

AMSTERDAM - Het was vanavond onrustig op de Molukkenstraat in Amsterdam-Oost. Op het kruispunt met de Insulindeweg werd met vuurwerk gegooid. Acht mensen werden aangehouden.

Eerder vandaag werd op sociale media opgeroepen om de avondklok te omzeilen en op verschillende plekken onrust te stoken.

Een verslaggever van NH Nieuws was ter plaatse. "Het begon met schreeuwen en toeteren en daarna werd er vuurwerk op het kruispunt gegooid, daar zaten ook harde knallen tussen. Ook is er een ruit van een politiebusje ingeslagen. Later op de avond dreef de ME de relschoppers de andere kant van de straat in."

Ook op andere plekken zijn vernielingen gepleegd. Zo werden de ramen van het restaurant Badhuis Oedipus ingegooid. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht.