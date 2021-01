Zes mannen aangehouden voor aansporen tot rellen in Medemblik

Maandag hield de politie al een 23-jarige man uit Medemblik en een 37-jarige man uit Wervershoof aan. Twee dagen later zijn er nog eens vier mannen aangehouden. Het gaat hier ook om Medemblikkers, ze zijn 21, 22 en 25 jaar.

Het zestal wordt verdacht van opruiing en zitten nog vast. Een van de mannen moet vandaag al voor de rechter verschijnen.

Onrust ontstaan

In Medemblik is de afgelopen dagen veel onrust ontstaan, nadat er berichten rond gingen waarin werd opgegroepen om te rellen in de stad. De burgemeester kondigde daarom maandag een noodbevel af voor dinsdagavond. Ook riep hij de stad uit tot veiligheidsrisicogebied, omdat hij taferelen zoals in Eindhoven en Urk wilde verkomen.

Dinsdagavond is uiteindelijk rustig verlopen. Volgens Miklos Kuijper, woordvoerder van de gemeente, liep er een groep van ongeveer 30 personen door de stad en hebben zij geen schade aangericht.

Ondernemers in het centrum zijn opgelucht, zo vertelde Marco van Zeijl eerder aan WEEFF. "Wat dat betreft staan wij er hetzelfde in als de gemeente", zegt hij. "De politie had de situatie goed onder controle. En zelf had ik ook maatregelen genomen, die bleken afdoende. Dus tot zover zijn we tevreden."