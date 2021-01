Opluchting na uitblijven aangekondigde rellen: "Maar we blijven waakzaam"

De gemeente kondigde voor dinsdagavond een noodbevel af, omdat er berichten de ronde deden waarin werd opgeroepen om te rellen in Medemblik. Burgemeester Streng wilde taferelen zoals in Amsterdam, Rotterdam en Urk voorkomen en riep de stad uit tot een veiligheidsrisicogebied. "De signalen dat er wordt opgeroepen tot geweld zijn onacceptabel", vertelde hij eerder aan NH Nieuws.

Twee ruiten gesneuveld

Een dag later blijkt de schade aan de stad alleszins mee te vallen. "Er zijn alleen twee ruiten gesneuveld in de omgeving van het Emmapark", vertelt Miklos Kuijper van de gemeente. "Maar dat had niets met de protesten in de stad te maken."

Volgens de gemeentemedewerker was er gisteravond een groep van ongeveer 30 personen in de stad aanwezig, maar hebben zij geen schade aangericht. "We hebben vooraf bewust gekozen voor bepaalde juridische middelen, zoals het noodbevel en het uitroepen van een veiligheidsrisicogebied", legt Kuijper uit. "Zodat de burgemeester kon doen wat nodig is om de orde te handhaven."

De gemeente Medemblik is opgelucht dat er vrijwel geen schade is aangebracht, aangezien vooraf moeilijk was te voorspellen wat er te gebeuren stond. De komende dagen blijft de gemeente echter in nauw contact met de politie en blijven zij waakzaam op nieuwe onrust.

Opluchting bij ondernemers

Ook bij de ondernemers in Medemblik heerst er grote opluchting, zo vertelt Marco van Zeijl aan WEEFF. "Wat dat betreft staan wij er hetzelfde in als de gemeente", zegt hij. "De politie had de situatie goed onder controle. En zelf had ik ook maatregelen genomen, die bleken afdoende. Dus tot zover zijn we tevreden."

Toch is de ondernemer er niet zeker van dat er geen nieuwe aankondiging komt om opnieuw te rellen in Medemblik. "Ik kan het natuurlijk niet bewijzen", legt Van Zeijl uit. "Maar ik hou er wel rekening mee. Dan zal ik dezelfde maatregelen nemen als gisteravond."