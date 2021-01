Twee nieuwsfotografen bekogeld met stenen tijdens rellen

AMSTERDAM - Niet alleen de politie werd gisteravond bekogeld met stenen: ook journalisten werden doelwit van de agressie. Gisteravond kreeg een nieuwsfotograaf in Amsterdam-Oost een steen tegen haar hoofd en ook in Haarlem moest een fotograaf het ontgelden.

"Mijn collega Vivian heeft een steen tegen haar hoofd gehad bij de Molukkenstraat in Amsterdam-Oost", vertelt fotograaf Lorenzo Derksen van Inter Visual Studio. "Ik weet niet of die mensen erover nadenken, maar je staat puur aan de verkeerde kant."

Volgens Derksen zijn fotografen de afgelopen tijd vaker doelwit: "Je zag twee jaar geleden al dat er veel groeperingen zoals de gele hesjes, constant zeggen dat het nieuws 'fake news' is. Dat slaat aan bij mensen die daar niet mee bezig zijn. En nu zijn ze daar wel mee bezig", aldus Derksen.

De fotograaf peinst er overigens niet over het werk neer te leggen. "Dat maakt het allemaal niet veel leuker, maar het moet gebeuren."

Ook in Haarlem fotograaf bekogeld

Ook nieuwsfotograaf Laurens Bosch werd gisteravond bekogeld met stenen. Hij stond in Schalkwijk in Haarlem.

"In één van de zijstraten was een klein brandje. Ik ging erheen, maar ik had mijn camera nog in mijn tas zitten. Ik ben meteen naar een ME-bus gerend. Daar hebben ze naar mijn hoofd gekeken. Mijn oor is dik en ik heb hoofdpijn", vertelt hij aan het AD.