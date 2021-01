ME ingezet bij rellen in Amsterdam en Haarlem

NOORD-HOLLAND - Bij rellen rond de Molukkenstraat in Amsterdam-Oost en in Schalkwijk in Haarlem is vanavond de ME ingezet. Mensen gooiden daar met vuurwerk en in Haarlem werden tuinmeubels in brand gestoken.

Een verslaggever van NH Nieuws laat weten dat de sfeer rond het kruispunt op de Molukkenstraat grimmig was. Rond 21.00 was het kruispunt vrijwel leeg, na ingrijpen van de ME. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies op de been waren. "Het is heel lastig te zeggen, er stonden veel jongeren in groepen."

"Het begon met schreeuwen en toeteren en daarna werd er vuurwerk op het kruispunt gegooid, daar zaten ook harde knallen tussen. Ook is er een ruit van een politiebusje ingeslagen. Later op de avond dreef de ME de relschoppers de andere kant van de straat in."

Brand

In Schalkwijk in Haarlem zijn veel mensen op de been. Een getuige laat aan NH Nieuws weten dat er 'allemaal tuinmeubels en andere rommel' in brand is gestoken. "Ik zie vooral jonge mensen, ook mensen uit de flats hier", vertelt de getuige. Een verslaggever van NH Nieuws schat dat daar honderden mensen op de been zijn.