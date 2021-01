Provincie geschokt na nacht met vernielingen en geweld: "Dit is om te huilen"

NOORD-HOLLAND - Vernielingen, brandstichting en geweld: op veel plekken in het land was het een onrustige nacht. In onze provincie kwam het in Haarlem en Amsterdam tot flinke confrontaties tussen relschoppers en de politie, tot verbijstering van de politiek.

Bij rellen rond de Molukkenstraat in Amsterdam-Oost en in Schalkwijk in Haarlem werd gisteravond zelfs de ME ingezet. Mensen gooiden daar met vuurwerk er werden tuinmeubels in brand gestoken. Een verslaggever van NH Nieuws was gisteravond te plekke en noemde de sfeer in Amsterdam-Oost grimmig. Rond 21.00 was het kruispunt vrijwel leeg, na ingrijpen van de ME.

Meerdere Amsterdamse politici hebben met verontwaardiging gereageerd op de relschoppers die gisteravond door de Indische Buurt trokken.

"Woest op de jongens die gisteren onze stad hebben gesloopt. Zondag op de Dam waren veel provincialen, maar nu onze eigen jongeren", reageert de fractievoorzitter van D66, Reinier van Dantzig vanochtend via Twitter.

Haarlem

In Schalkwijk in Haarlem waren ook veel mensen op de been. Een getuige spreekt over honderden mensen. De politie heeft onder meer traangas gebruikt om de groepen te verspreiden.