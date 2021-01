Ooggetuigen aangeslagen na rellen in Schalkwijk

HAARLEM - Het leek wel een oorlogsgebied. Gisteravond werd er flink gereld in Schalkwijk, met name in de Belgiëlaan en de Frankrijklaan. De relschoppers gooiden met stenen, staken tuinmeubels in de brand en vernielden bushokjes. Verslaggever Barry Huis van mediapartner Haarlem105 was ter plaatse en sprak getuigen van deze rel.

NieuwsFoto / Laurens Bosch

Volgens een buurtbewoner, die anoniem wilt blijven, was een flinke massa jongens op de been, die zich verzamelden om op te trekken richting de Vomar. "Toen werden onze schuttingen uit de tuin getrokken en op een grote hoop gegooid midden op straat. Politie was wel aanwezig, maar ze waren nog met te weinig. Toen is het in de fik gegaan."

"Het was eerst een ‘schattig’ vuurtje. Wat pellets, een schutting en wat tuinmeubels. Maar toen ze er een twintig liter jerrycan op gooiden gaf dat een behoorlijke vuurbal, die over sloeg naar een auto ernaast", vertelt een andere buurtbewoner. Zwaar klote De eigenaar van diezelfde auto is erg aangeslagen. "Ik zag het gebeuren. Maar ja, wat doe je in je eentje tegen 200 man met bivakmutsen, die stenen gooien. Ik vind het gewoon belachelijk. Dat je ergens voor wilt demonstreren, prima, maar doe het dan met je mond. Ik moet het allemaal even laten bezinken. Het is gewoon onwerkelijk. Op dit moment voel ik me zwaar klote." De politie en de ME hebben uiteindelijk de relschoppers uiteen gedreven. Ze hebben vannacht veertien mensen aangehouden. De politie sluit niet uit dat er meer zullen volgen.