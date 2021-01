Provincie ontwaakt na nacht met vernielingen en geweld

NOORD-HOLLAND - Vernielingen, brandstichting en geweld tegen politie: op veel plekken in het land was het een onrustige nacht. In onze provincie kwam het in Haarlem en Amsterdam tot flinke confrontantaties tussen relschoppers en de politie, tot verbijstering van de politiek.

Bij rellen rond de Molukkenstraat in Amsterdam-Oost en in Schalkwijk in Haarlem werd gisteravond zelfs ME ingezet. Mensen gooiden daar met vuurwerk er werden tuinmeubels in brand gestoken.

Een verslaggever van NH Nieuws was gisteravond te plekke en noemde de sfeer in Amsterdem-Oost grimmig. Rond 21.00 was het kruispunt vrijwel leeg, na ingrijpen van de ME.

Haarlem

In Schalkwijk in Haarlem waren ook veel mensen op de been. Een getuige spreekt over honderden mensen. De politie heeft onder meer traangas gebruikt om de groepen te verspreiden.

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem heeft gereageerd op de rellen in Haarlem. Hij noemt het onacceptabel. "De gebeurtenissen vanavond waren een ernstige verstoring van de openbare orde. De coronamaatregelen zijn voor iedereen zwaar, we snakken allemaal naar meer bewegingsvrijheid", laat het weten aan de NOS.

"Maar dat geeft niemand het recht om tijdens de avondklok in groepen door de stad te trekken, brand te stichten, vuurwerk af te steken en vernielingen te plegen."

Uiteindelijk zijn in Haarlem 14 mensen aangehouden.

Stad beschermen

In Alkmaar was een groep op straat die zei de stad te willen beschermen. Het ging om leden van de Ben-side, een supporterskern van AZ.

Daarnaast hield de politie eerder op de avond vijf mensen aan voor het oproepen van rellen in onder andere Purmerend, Hoorn en Alkmaar.