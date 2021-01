KLM-bemanning kan voor de vlucht naar de XL-teststraat van Schiphol

SCHIPHOL - De XL-teststraat op parkeerterrein P4 op Schiphol wordt voorlopig de testlocatie voor bemanningsleden van KLM. Dat meldt cabinebond VNC. De uitslag van de sneltest die piloten, stewards en stewardessen hier krijgen is dan geldig voor zowel de heen- als terugvlucht op een verre bestemming. Dit testbeleid is een uitzondering voor bemanningen. Zonder deze uitzondering wilde KLM geen langeafstandsvluchten meer uitvoeren.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vrijwel alle reizigers die naar Schiphol vliegen moeten sinds zaterdag in het bezit zijn van een negatieve PCR-testuitslag en een negatieve sneltestverklaring, op kinderen onder de 13 jaar en passagiers uit veilige landen na. Voor bemanningsleden van luchtvaartmaatschappijen werd in eerste instantie geen uitzondering gemaakt. Maar KLM wilde het risico niet nemen om crewleden achter te moeten laten in het buitenland, indien zij bij een sneltest een positieve uitslag zouden krijgen.

Volgens het Outbreak Management Team van het RIVM, dat het kabinet voorziet van advies tijdens de coronapandemie, kunnen bemanningsleden voor vertrek en na aankomst op Schiphol een sneltest doen, mits zij op de plaats van bestemming zoveel mogelijk op hun hotelkamer verblijven en er maximaal 72 uur tussen de twee tests zit.

KLM-personeel welkom

KLM mag haar bemanningsleden naar de XL-teststraat op Schiphol sturen voor de sneltests. De teststraat van de GGD Kennemerland was tot nu toe alleen bedoeld voor mensen met coronasymptonen of voor wie na vijf klachtenvrije dagen klachtenvrij de quarantaineperiode wil verkorten. Reizigers zijn er nog steeds niet welkom, maar KLM-personeel mag er sinds gisteren ook getest worden. Cabinevakbond VNC verwacht wel dat het personeel binnenkort voor de tests in het luchthavengebouw terechtkan.

Nauwelijks gebruikt

De XL-teststraat van Schiphol wordt nauwelijks gebruikt. De GGD opende er de deuren in december met een capaciteit voor 10.000 mensen per dag. Dagelijks laten slechts 200 tot 300 mensen zich er testen. Sinds 15 januari is een deel van de teststraat ingericht als priklocatie voor het coronavaccin.