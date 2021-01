Eerste prik op Schiphol is voor zorgverlener Janneke: "Het greep me aan"

SCHIPHOL - Alle grote priklocaties van de GGD in Nederland zijn vanaf vandaag geopend. In Noord-Holland wordt er gevaccineerd in Alkmaar, Amsterdam, Purmerend, Huizen en op Schiphol. Zorgmedewerker Janneke Saal uit Hoofddorp kreeg de eerste coronavaccinatie in de XL-teststraat op Schiphol.

De twee 'paviljoens' van de XL-locatie op Schiphol hebben ruimte voor duizenden bezoekers per dag. In de prikhal kan er dus niet meer geprikt worden dan 300 mensen per dag, maar de teststraat komt daar ook niet bovenuit. De XL-teststraat opende in december met een capaciteit voor 10.000 dagelijkse bezoekers, maar verwerkt momenteel 200 tot 300 cliënten per dag.

Voorlopig kunnen er dagelijks 300 zorgmedewerkers worden geprikt op Schiphol. Aan de capaciteit van de GGD Kennemerland ligt het niet, zegt directeur Publieke Gezondheid Bert van de Velde tegen NH Nieuws: "Het moet allemaal eerlijk over het land worden verdeeld. Op het moment dat er meer geleverd wordt, gaan we meer vaccineren."

"Het lijkt erop dat met de komst van het vaccin mensen denken, ach, het zal binnenkort wel over zijn", vertelt burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer aan NH Nieuws. Schuurmans is ook voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland. "Juist nu, waarbij de Britse variant er is, die mogelijk veel besmettelijker is, is het nog belangrijker dat die teststraat wordt gebruikt. Wij gaan heel erg communiceren: laat je testen, juist nu."

Geen reizigers welkom

Hoewel de teststraat op Schiphol staat, zijn reizigers zonder klachten er niet welkom. De meeste passagiers die de luchthaven aankomen moeten al in het bezit zijn van een negatieve coronatestuitslag. Mocht de XL-teststraat toch deels ingezet moet worden voor het testen van reizigers, kan de GGD meteen opschalen.

Avondklok

Intussen houdt Schuurmans serieus rekening met een andere maatregel die meer kans maakt om binnenkort te worden ingevoerd: de avondklok. Schuurmans ziet voordelen in de avondklok voor Haarlemmermeer: "Als het gaat over feesten zou het ons wel helpen om de bewegingen beter te kunnen zien". In de gemeente zijn de laatste weken vaker illegale feesten opgedoekt door de politie en marechaussee. Gisteravond maakte de politie en marechaussee een einde aan een grote clipopname in Lijnden.

Zorgmedewerker Janneke Saal, die vanochtend als eerste een prik kreeg op Schiphol, houdt zich de komende maanden aan alle maatregelen: "We kunnen nu niet denken dat het virus voorbij is." Dat zij uitgekozen was voor die eerste vaccinatie vond ze heel bijzonder: "Het greep me aan. Ik liep hier binnen en dacht, wow. Ik vind het heftig."