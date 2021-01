XL-teststraat Schiphol dagelijks vrijwel leeg: "Voer verplichte test voor reizigers in"

SCHIPHOL - De XL-teststraat op Schiphol wordt nauwelijks gebruikt. Een woordvoeder van de GGD Kennemerland laat NH Nieuws weten dat dagelijks 200 tot 300 mensen zich er laten testen. Bij de oplevering van de teststraat in december hield de GGD rekening met 10.000 bezoekers per dag. D66 wil dat die overcapaciteit onmiddelijk wordt ingezet voor het verplicht testen van reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Afrika.

De XL-teststraat van Schiphol op dinsdagochtend 12 januari. Er zijn geen cliënten. - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Gisteren werd bekend dat de lockdown in Nederland met nog eens drie weken is verlengd. Het kabinet wil zo onder meer voorkomen dat de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus in ons land om zich heen grijpt. Een deel van de Tweede Kamer pleit voor een vliegverbod uit landen waar de gemuteerde coronavariant voorkomt of het verplicht testen van die reizigers. Vorige maand gold er korte tijd een vliegverbod voor passagiers uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. De meeste reizigers die nu op Schiphol aan komen moeten een negatieve testuitslag bij zich hebben. Die verplichting geldt niet voor kinderen onder de 13 jaar en passagiers uit zogenaamde veilige landen.

Quote "Ik val van mijn stoel" Jan Paternotte, Tweede Kamerlid D66

Jan Paternotte van D66 wil al langer dat reizigers die uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Afrika -landen waar besmettelijkere mutaties van het coronavirus zich rap verspreiden- verplicht op Schiphol getest worden, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. "Ik val van mijn stoel!", reageert Paternotte als hij hoort dat maar 200 tot 300 mensen zich dagelijks op Schiphol laten testen. "Dat is slechts 2 tot 3 procent van de totale capaciteit." Teststraat terug naar de terminal van Schiphol Paternotte wil dat minister De Jonge van Volksgezondheid meteen de opdracht geeft om een deel van de XL-teststraat op Schiphol te verplaatsen naar de terminal. Daar moeten dan reizigers verplicht getest worden uit landen waar de gemuteerde coronavariant veel voorkomt. Bovendien wil het Kamerlid dat die mensen gecontroleerd worden op het naleven van de quarantaineplicht, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat ze onder begeleiding naar huis of verblijf worden gebracht en ze dagelijks te bellen. Vanaf 20 januari krijgen alle reizigers die in Nederland aankomen de mogelijkheid om na vijf dagen quarantaine zich te laten testen, ook als ze geen klachten hebben. Er loopt momenteel ook een proef met passagiers uit Atlanta (VS) die met drie negatieve testuitslagen op zak de quarantaine in Nederland mogen laten zitten. De GGD Kennemerland heeft inmiddels de capaciteit op Schiphol teruggebracht vanwege de geringe testbereidheid. Een woordvoerder van de GGD benadrukt dat mensen met klachten zich toch echt moeten komen laten testen.