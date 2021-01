Bemanning KLM hoeft geen verplichte sneltest voor vertrek naar Schiphol

"Ook worden tijdens het vervoer tussen de luchthaven en de verblijfplaats maatregelen getroffen, in lijn met de geldende RIVM-voorschriften, om het contact met de plaatselijke bevolking zoveel mogelijk te beperken", meldt het kabinet.

Het kabinet is vanavond akkoord gegaan met een advies van het Outbreak Management Team (OMT) dat bemanningen van luchtvaartmaatschappijen vrijsteld van de sneltestverplichting. De crews moeten op de plaats van bestemming zoveel mogelijk op hun hotelkamer verblijven. Met een negatieve PCR-testuitslag op zak van maximaal 72 uur oud, verwacht het OMT dat het besmettingsrisico laag blijft. Passagiers moeten wel een sneltest hebben gedaan voor vertrek naar Schiphol.

Het bleef overigens bij een waarschuwing, want uiteindelijk werden er geen vluchten geschrapt door KLM. Volgens topman Pieter Elbers zou KLM gisteren stoppen met intercontinentale en een aantal Europese vluchten als er geen oplossing zou komen voor bemanningsleden. KLM zei het risico niet te willen nemen crewleden achter te moeten laten in het buitenland, indien zij bij een sneltest een positieve uitslag zouden krijgen.

