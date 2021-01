KLM-steward wil met petitie verplichte sneltest voor crew voorkomen

SCHIPHOL - Een KLM-steward is gisteravond een petitie gestart voor het afschaffen van de verplichte sneltest voor bemanningsleden. Die is inmiddels duizenden keren getekend. Vanaf morgen moet iedereen die naar Schiphol vliegt in het bezit zijn van zowel een negatieve PCR-testverklaring als een negatieve sneltestuitslag. KLM wil voor haar personeel een uitzondering, maar krijgt die niet van het kabinet.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Als het kabinet niet voor een vrijstelling voor bemanningsleden zorgt voor een PCR-testverklaring, houdt KLM vanaf vandaag haar volledige lange afstandsvloot aan de grond en schrapt een deel van de Europese vluchten. KLM wil het risico niet lopen een stewardess of piloot achter te laten als die positief blijkt te zijn bij een antigeen(snel)test. Zo'n sneltest mag maximaal 4 uur van te voren gedaan worden.

Voor zover bekend heeft KLM nog niet de daad bij het woord gevoegd: volgens het vluchtschema van Schiphol zijn er nog geen vluchten geannuleerd.

Alternatief

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zei gisteren in de Tweede Kamer dat KLM geen uitzonderingspositie krijgt. KLM-topman Pieter Elbers zei gisteravond in het televisieprogramma Op1 dat hij hoopte in overleg met het kabinet een alternatief voor de testverplichting te kunnen verzinnen.

Petitie

De Amstelveense steward Oscar de Joode wacht de gesprekken niet af en is gisteren een petitie gestart die hij wil aanbieden aan het demissionaire kabinet, de Tweede Kamer en het Outbreak Management Team (OMT). De Joode wil dat de verplichte sneltest voor crewleden wordt afgeschaft. Hij is bang dat de handelspositie en werkgelegenheid van de Nederlandse luchtvaartsector in gevaar komt. "Er moet een werkbare oplossing komen!", staat bij de petitie die al 3.700 keer is getekend. Bij het bereiken van 5.000 ondertekeningen, wil de Joode de petitie aanbieden.

Luchtvaartvakbonden maken zich ook zorgen om de testverplichting en willen dat het kabinet een uitzondering maakt voor bemanningsleden. FNV Cabine stelde voor om een quarantaineruimte in de vliegtuigen in te richten voor positief geteste crewleden, maar topman Elbers zit dat idee niet zitten. De VVD diende in de Tweede Kamer een motie in voor een alternatief testprotocol. Over die motie wordt pas volgende week gestemd.