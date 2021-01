Minister: Geen uitzondering dubbele coronatest voor KLM-crew

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Voor het instappen naar Schiphol moet iedereen een negatieve PCR-testuitslag en negatieve sneltestverklaring bij zich hebben. KLM wil het risico niet lopen dat als een stewardess of piloot positief blijkt te zijn bij een antigeen(snel)test, die achter te moeten laten. Zo'n sneltest mag maximaal 4 uur van te voren gedaan worden.

Nog geen annuleringen

Als het kabinet het KLM-personeel geen uitzonderingspositie geeft, stopt de maatschappij morgen met vliegen naar alle intercontinentale bestemmingen en Europese steden waar overnacht wordt, waarschuwt de woordvoerder. Tot nu toe zijn nog geen vluchten geannuleerd.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vindt het KLM sieren dat ze zo voor haar personeel opkomt, maar wil geen uitzonderingen maken. Ze vergelijkt de bemanning met vrachtwagenchauffeurs die positief testen in het Verenigd Koninkrijk. Die moeten dan ook uitzieken in een quarantainehotel.

Quarantaineruimte

De Tweede Kamer en het kabinet debatteren vandaag al de hele dag over de nieuwe coronamaatregelen, zoals de avondklok, het vliegverbod en de testverplichting voor reizigers en luchtvaartpersoneel. Cabinevakbonden hopen op een oplossing, om nog meer ontslagen te voorkomen. FNV Cabine wil dat een quarantaineruimte in de vliegtuigen wordt overwogen, maar dat voorstel is nog niet behandeld in het debat.