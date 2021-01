Eurostar vanuit VK blijft rijden voor noodzakelijke reizen

Reizigers moeten een noodzakelijkheidsverklaring en een negatieve PCR- en sneltest overleggen, voordat ze in de trein mogen stappen. Dit laat een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. "De uitzonderingen die voor het vliegverkeer gelden, gelden ook voor de Eurostar."

Gisteren kondigde het kabinet een vliegverbod aan voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika. Voor bepaalde, noodzakelijke reizen wordt een uitzondering gemaakt. De reiziger moet dan wel een zwaarwegende reden hebben, zoals een uitvaart of medische reden. Voor alle vliegreizigers geldt dat ze zowel een PCR-test als sneltest moeten overleggen, voordat ze naar Nederland vliegen. Na aankomst moet iedereen verplicht tien dagen in quarantaine.

Andere internationale treinen

Er wordt nu ook gewerkt om de maatregelen die voor het vliegverkeer en de Eurostar gelden, in te stellen voor andere internationale treinen, zoals de Thalys. Deze treinen worden niet afgeschaald, zegt de woordvoerder.

"We kijken of we hier ook een noodzakelijkheidsverklaring en sneltesten kunnen invoeren", laat de woordvoerder weten. "Dit is onderwerp van internationaal overleg. We kunnen als Nederland niet individueel die beslissing nemen."