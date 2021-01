FNV wil quarantaineruimte voor crew aan boord van KLM-vliegtuigen

SCHIPHOL - Vakbond FNV Cabine wil speciale quarantaineruimtes aan boord van KLM-vliegtuigen zodat bemanningsleden die positief testen op corona toch mee terug kunnen naar Schiphol. Vandaag besloot KLM de hele lange afstandsvloot voorlopig aan de grond te houden om te voorkomen dat crewleden vanwege positieve antigeentesten in het buitenland stranden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vanaf zaterdag moet iedere reiziger die naar Schiphol vliegt zowel een negatieve PCR-testverklaring als een negatieve antigeen(snel)testuitslag bij zich hebben. Die verplichting geldt ook voor bemanningen van luchtvaartmaatschappijen. KLM wil uitsluiten dat daardoor bemanningsleden stranden in het buitenland en wil vanaf vrijdag alle intercontinentale vluchten en een aantal Europese vluchten schrappen.

Quarantaineruimte

Volgens cabinevakbond VNC probeert KLM de Tweede Kamer er momenteel van te overtuigen dat er een uitzondering op de sneltest voor bemanningsleden moet komen. Vakbond FNV Cabine pleit voor een quarantaineruimte aan boord voor positief geteste crewleden. Op die manier kan KLM de huidige dienstregeling in stand houden en hoeven KLM'ers niet bang te zijn achtergelaten te moeten worden bij een positieve sneltestuitslag.

Vliegverbod

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de nieuwe coronamaatregelen. Op de agenda staat de eventuele avondklok, maar ook het aangekondigde vliegverbod vanuit Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. Het kabinet wil zo voorkomen dat nieuwe mutaties van het coronavirus Nederland in worden geïmporteerd. Minister De Jonge (VWS) wil ook een quarantaineplicht van tien dagen voor alle reizigers die op Schiphol aankomen. Als die plicht geregeld is, hoeven reizigers en crewleden niet meer dubbel worden getest.