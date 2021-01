Gemeente Hoorn komt op voor door verkeersgeluid geplaagde wijk Grote Waal

HOORN - De gemeente Hoorn is in de pen geklommen om bij het Rijk op te komen voor de bewoners van de Grote Waal. De komende jaren worden woningen rondom rijkswegen aangepakt die veel geluid ervaren van de snelweg en daarmee boven een zogenoemde saneringsdrempel zitten. In de Grote Waal ervaren ze veel geluidsoverlast van de A7 en is de roep om een geluidsscherm groot, alleen worden zij niet meegenomen in de saneringsplannen van het Rijk. Daarom dient de gemeente nu een zienswijze in.

In de brief van de gemeente Hoorn aan het Rijk staat dat de Grote Waal niet in aanmerking komt voor de saneringsplannen, omdat bij de bouw van deze huizen in 1986 rekening is gehouden met de A7. Daarnaast staan er op andere stukken langs de A7 in de gemeente geluidsschermen en is er ter hoogte van de Grote Waal een aarden wal.

Alleen blijkt uit recent onderzoek van een onafhankelijk ingenieursbureau dat het geluid wat hoorbaar is in de Hoornse wijk aan de hoge kant is. En uit het onderzoek blijkt ook dat er hoge geluidspieken zijn, die zelfs de slaap kunnen verstoren.

Gezien de uitkomsten van het rapport van het ingenieursbureau, heeft de gemeente een aantal vragen gesteld in de brief. Zo wil de gemeente onder andere weten of er rekening gehouden wordt met de ontwikkeling van het verkeer op de A7. En als ze dat doen, vanaf welke situatie ze dat dan meten. Verder wil de gemeente weten of de aarden wal als geluidswerend wordt gezien, omdat deze beperkt is in lengte en hoogte.

Tot slot vraagt de gemeente Hoorn in de brief aan het Rijk of bepaalde trajecten samengevoegd kunnen worden: zo kan de wens om de overlastgevende verzorgingsplaats De Koggen te sluiten en de wens voor het uitbreiden van de aarden wal, misschien eerder worden uitgevoerd.

Kwestie van geld

Jan Schrik, woordvoerder van Belangengroep Geluidshinder Grote Waal, heeft gemengde gevoelens bij de zienswijze van de gemeente. "Ze hebben echt wel oor voor onze klachten, net als de provincie en het Rijk. Er is zeker wel begrip. Maar zodra je vraagt: doe er eens wat aan. Dan wordt het toch lastiger, want een geluidscherm blijkt dan best duur."

In de tussentijd zet Jan zijn strijd voor een stillere Grote Waal voort. "Ik blijf me verzetten tegen het feit dat je moet leren leven met deze zaken, zoals geluidsoverlast. Er kan veel aan gedaan worden, dat zie je overal."