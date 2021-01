Praktijkschool Hoorn opent deuren: "Praktijkles is voor onze leerlingen essentieel"

HOORN - Praktijkschool Hoorn wil haar verantwoordelijkheid nemen om goed onderwijs te geven en om die reden gaan de deuren aanstaande woensdag weer open voor de leerlingen. Dat is best een spannende keuze, licht directrice Wanda Munneke toe, maar wel noodzakelijk. "Sommigen leerlingen raken in een isolement."

Volgens Munneke raken sommige leerlingen in een sociaal isolement nu ze hun klasgenoten missen. "Dat is een van de belangrijke redenen dat we de school weer willen openen. Leerlingen melden bij hun mentor dat ze dat echt missen."

Na grondig overleg met het crisisteam is de knoop uiteindelijk doorgehakt, vertelt directrice Wanda Munneke van Praktijkschool Hoorn. "Voor onze leerlingen is het juíst belangrijk om op een praktische manier te leren en daarnaast is het heel belangrijk voor hen om leeftijdsgenootjes te ontmoeten."

"We merken dat voor sommigen thuisonderwijs wèl werkt, omdat ze in hun eentje meer concentratie hebben"

Hoewel de directrice vierkant achter de keuze staat voor de leerlingen, is het wel een spannende keuze. "We hebben het eerst overlegd met alle werknemers en ouders of iedereen er achter stond". Munneke had er wel zorgen over, want hoe zorg je dat iedereen anderhalve meter afstand houdt? "Daar denken ze lang niet de hele dag aan, merken we nu al met het kleine aantal leerlingen wat er op school is voor noodopvang."

Gezondheid

Het idee kreeg grote steun van de docenten. "Slechts twee van de vijftig docenten had hier bezwaar tegen vanwege de eigen gezondheid, we verplichten hen niet op school les te geven." Alle scenario's zijn doorgesproken, vertelt Munneke. "Maar we merkten ook dat voor een bepaalde groep het thuisonderwijs wèl werkt, omdat ze in hun eentje een hoge concentratie hebben."

Uiteindelijk worden de lessen nu ingeroosterd en gaan de klassen halve dagen 'fysiek' onderwijs volgen en halve dagen online les. Hoe dat ingevuld wordt, is afhankelijk van het leerjaar. "Het gevolg is dat ze helaas nog steeds minder les krijgen dan 'normaal gesproken', maar in ieder geval meer in ieder geval meer onderwijsuren dan tijdens de eerste lockdown."

Leerachterstand

Veel van de leerlingen hebben al een leerachterstand, vertelt Munneke en gek genoeg is deze niet per se groter geworden door corona. "Voor de zomervakantie is gekeken wat de eerste coronagolf met het onderwijs heeft gedaan op onze school en sommige leerlingen bleken ook juist baat te hebben bij thuisonderwijs met 1 op 1 begeleiding."

Wel is het nog afwachten met welk niveau de leerlingen het jaar afronden. "Dertig procent van onze leerlingen stroomt uiteindelijk door naar het Mbo en hier zitten wel bepaalde eisen aan vast. Het is dit jaar spannend of ze daar aan kunnen voldoen." Ook ziet Munneke dat de leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben, wel een achterstand oplopen. "Zij spreken veel minder Nederlands wanneer ze thuisonderwijs volgen."