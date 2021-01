Verdachte schietpartij Hoorn zeker nog twee weken vast

Ook een anonieme bron bevestigt aan NH Nieuws dat de bewoner lid is van de motorclub. De politie zegt dit niet te kunnen bevestigen.

Bewoners van de Kosterstuin werden die ochtend wakker van een ruzie tussen twee mannen in hun straat en een daaropvolgend schot. Volgens een omwonende is de man een 'bekende' in de buurt. "Er komen wel vaker 's nachts of heel vroeg ongure types daar aan de deur. Hij liep hier van de week nog op straat te pochen met zijn motorjas aan", zei hij eerder tegen NH Nieuws.

Spanning op straat

De afgelopen weken is het onrustig in de straten van Hoorn. In december werd er met een explosief flinke schade toegebracht aan woningen aan het Gerritsland. Het explosief zou bedoeld zijn geweest voor een prominent Satudarah-lid, aldus De Telegraaf. Dit werd echter ontkend door de bewoner die op het adres woont waar het explosief voor de deur afging. "Dat ik lid ben geweest van een motorclub, heeft er niks mee te maken”, deelde de bewoner destijds met NH Nieuws.

Anderhalve week geleden nog werd een vuurwerkbom naar een huis gegooid aan de Weegbree in Zwaag. "Er is daar een granaat ontploft die was bedoeld voor een oud-bendelid van Satudarah, dat daar ondergedoken zat bij een familielid", vertelde een anonieme bron.