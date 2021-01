Buurtbewoners in Zwaag niet onder de indruk van explosie in hun wijk: "Heb er doorheen geslapen"

ZWAAG - De explosie die in de nacht van zaterdag op zondag te horen was aan de Weegbree in Zwaag, heeft weinig indruk gemaakt op de buurt. Het zou gaan om een vergeldingsactie in de ruzie tussen motorclubs Satudarah en MC Hardliners. Veel buurtbewoners hebben de knal echter niet of nauwelijks gehoord.

Een anonieme bron meldt dat het explosief bedoeld zou zijn als intimidatie richting een oud-bendelid van Satudarah, dat daar ondergedoken zit bij een familielid. In december vond er een soortgelijk incident plaats, toen ontplofte er aan het Gerritsland in Hoorn een handgranaat.

Volgens de politie is het nog niet duidelijk of beide aanslagen met elkaar te maken hebben. "Het onderzoek is in volle gang. Uiteraard houden wij alle scenario’s open. Het is op dit moment nog onbekend om wat voor explosief/vuurwerk het gaat", laat de politie in een verklaring weten.

Geen paniek

Buurtbewoners lijken echter niet echt onder de indruk van het feit dat de ruzie tussen Satudarah en MC Hardliners nu mogelijk wordt uitgevochten in hun straat. "Eigenlijk viel het alles mee", zegt een buurtbewoner die schuin tegenover het getroffen huis woont. Andere buurtbewoners wilden niet voor de camera reageren, maar zijn ook niet echt geschrokken van de explosie in hun wijk. "Ik hoorde een knal, maar dacht dat het een rotje was", zegt de overbuurvrouw die niet op beeld wilde.