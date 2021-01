Vrolijkheid door blije beschilderde steentjes in Hoorn

HOORN - Het kan zomaar zo zijn dat je tijdens een wandeling of fietsrit in Hoorn een steen met een geverfd gezichtje of figuurtjes tegenkomt. Deze stenen liggen namelijk op verschillende plekken in de stad en horen bij het initiatief van Ilse Schouten en Marijke Rijfkogel genaamd Blije Steen Hoorn. "Het is de bedoeling dat mensen vrolijk worden wanneer zij zo'n steen vinden", vertelt Ilse.

Marijke was in oktober op Terschelling en zij vond daar een vrolijk geverfde steen met de tekst Happy Stones Terschelling. "Ik werd erg blij van die vondst. Toen ik terug in Hoorn was, ging ik op de koffie bij Ilse en aan haar vertelde ik wat ik had gevonden." De vriendinnen waren beiden enthousiast over de actie en zij besloten met Blije Steen Hoorn te starten en maakten daar een bijbehorende Facebook groep voor aan.

Fleurige stenen in de stad

Wekelijks komen de vriendinnen samen om de stenen te verven. "Dat doen wij met een lekkere bak koffie en soms een wijntje", vertelt Marijke. De stenen vinden zij in de tuin, op straat of ze kopen een zak met stenen bij het tuincentrum. Marijke legt uit dat zij de stenen eerst verven met waterverf. Wanneer dat droog is, tekenen ze er leuke gezichtjes of andere figuurtjes op. Nadat de stenen zijn bespoten met lak gaan de vriendinnen aan de wandel met een tas vol geverfde stenen om die in de stad neer te leggen.

De bedoeling van Blije Steen Hoorn is dat er geschilderde stenen op verschillende plekken in de stad worden neergelegd. "Veel mensen zijn momenteel lekker buiten bezig met bijvoorbeeld fietsen en wandelen", vertelt Ilse. Dat zijn volgens haar de momenten waarop mensen de stenen kunnen tegenkomen. "We willen vooral mensen blij maken wanneer zij zo'n steen met een vrolijk gezichtje, leuke tekst of tekening erop vinden", vertelt ze. Degene die een steen vindt, kan deze bewaren of verder laten zwerven door Hoorn of in een andere stad.