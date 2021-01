Speurtocht naar 'coronastenen': "Ons doel? Iemand een lach op het gezicht geven"

De oorsprong van de coronasteen ligt in de Betuwe, waar de bedenkers van het concept - die anoniem willen blijven - vandaan komen. Maar het initiatief is inmiddels ook door de inwoners uit de regio omarmd, zo blijkt uit de Facebookpagina Kei Kado 0223. Diverse mensen laten daar weten beschilderde stenen te hebben achtergelaten en anderen geven aan ze te hebben gevonden.

Aanvankelijk wilden de bedenkers de tijd verdrijven in de rustige coronaperiode. "Vorig jaar maart/april zat ik aan tafel porselein te stippen, maar in verband met corona gingen de braderieën niet door. Toen bedacht ik me iets, mijn twee hobby’s samenvoegen", aldus de vrouw achter het idee voor de stenen, zo schrijft onze mediapartner Regio Noordkop.

Verdrogen

"Aangezien wij (ik en mijn partner in crime) ontzettend van wandelen houden en lekker creatief zijn, zijn we hier fanatiek mee begonnen. Het leek ons leuk stenen te stippen en ze neer te leggen op de plaatsen waar wij lopen. De verf zou anders toch verdrogen in de potjes. Wij beschilderen de stenen met porseleinverf en bakken ze daarna in de oven af om ze watervast te maken. Ons doel? Iemand anders een lach op het gezicht geven."

Dat het, in positieve zin, zo uit de hand zou lopen, hadden de bedenkers nooit gedacht. "Wat is er nou mooier dan iemand een goed gevoel te geven door zo een klein gebaar?"