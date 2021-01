Omstreden arts neemt uitspraken Museumplein niet terug, al was 'er niet veel doordacht aan'

"Er ontploften bommetjes en het is wel duidelijk: ik stond te trillen op m'n benen, dus ik ben er gevoelsmatig in meegegaan, maar wat ik zei daar was niet echt veel doordacht aan", zegt Van Herten als de Limburgse regionale omroep L1 hem in de deuropening van zijn woning om een reactie vraagt op de commotie die is ontstaan naar aanleiding van zijn uitspraken.

Hoewel hij sommige van zijn uitlatingen met terugwerkende kracht 'gechargeerd' noemt, en graag 'recht wil zetten', komt hij niet terug op zijn uitspraken.

"Och man, laat je niets wijsmaken. Er ligt niemand op de IC. De artsen faken alles. Voor iedere patiënt krijgen ze 20.000 euro. Maar zoiets wordt toch niet uitgezonden", zei hij tijdens een live-uitzending van NH Nieuws en AT5 over de verboden demonstratie op het Museumplein.

Doodsbedreigingen en bloemen

Van Herten zegt doodsbedreigingen én bloemen te ontvangen voor zijn optreden. "Ik heb 500 leuke mededelingen gehad van mensen die zeggen dat ze achter me staan", aldus de arts tegen L1.

Verontwaardiging

Gisteren spraken OMT-lid Menno de Jong en de Heemskerkse huisarts Tim Peeters bij NH Nieuws hun verontwaardiging uit over de uitspraken. "Of je nou arts bent of niet, dit soort dingen zeggen is gevaarlijk", aldus viroloog De Jong.

"Ik vind het schadelijk dat deze meneer zich voorstelt als dokter, wat hij helaas ook is", zei huisarts Peeters. "Ik vind het heel kwalijk dat 'ie vanuit die rol onwaarheden de wereld in slingert."

Onderzoek naar uitspraken

Gisteren werd bekend dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de uitspraken van de arts onderzoekt. "Als er sprake is van het geven van desinformatie door iemand die is opgenomen in het BIG register, nemen we contact op met betrokkenen en treffen indien nodig maatregelen", zegt de woordvoerder tegen het AD.