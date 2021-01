Verslaggever over demonstratie op het Museumplein: "Ik dacht: dit is foute boel"

"Dit had ik niet verwacht toen ik gisterochtend wakker werd", zegt Sammie van den Broek. Terwijl hij nog iets met iets anders bezig was, nam een stagiair van AT5 een kijkje op het Museumplein. "Op een gegeven moment zei mijn eindredacteur dat ik er toch wel snel heen moest."

De hele dag was er een grote politiemacht aanwezig. Om 14.00 uur kondigde de gemeente een noodbevel af en moest iedereen het Museumplein verlaten. De sfeer was toen nog gemoedelijk zegt Van den Broek. "Dat was omdat de ME nog niet ingreep, het was een beetje stilte voor de storm", zegt hij. "De ME riep steeds om 'ga naar huis', maar daarop kwamen veel fluitconcerten."

De politie maakte met geweld een einde aan de demonstratie.Sommigen mensen zeggen dat de ME hard ingreep. Van den Broek werd zelf ook geraakt door water van een waterkanon. "Mensen werden wel hard geslagen, dat heb ik gezien. Maar ik zag ook mensen die het uitlokten. Die tegen de ME zeiden: 'sla me dan, sla me dan'." Hij zag ook een jogger die aan het hardlopen was toen de ME ingreep. "Die kon er nog maar net tussendoor."